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泰國黃牛搶不到演唱會票狂罵7-11店員 便利店母公司報警兼提告

即時國際
更新時間：22:56 2026-07-07 HKT
發佈時間：22:56 2026-07-07 HKT

泰國一名男子在當地7-11便利店買不到演唱會門票，竟失控狂罵店員、丟擲物品，甚至揚言帶人回來砸店，相關影片在網路瘋傳，引發泰國社會高度關注。7-11母公司CP ALL已報警處理，並宣布向涉案男女提告，強調將捍衛員工的權益、尊嚴與人身安全。

據泰媒報道，事發於7月4日。一對男女走入7-11搶購Duang Go Round演唱會門票，男子買不到票在櫃台前發飇，並將責任全推給店員，不斷大聲咆哮，指控員工沒有盡力協助，還聲稱其他門市都能成功訂票，這家門市卻害他損失「數十萬泰銖」。

男子揚言向公司檢舉店員，也對店內其他顧客生氣。並揚言要帶人回來破壞店面。店長見情況失控立即報警，涉事男女才隨後離開。

這場演唱會票價介乎1500至7900泰銖（約350至1860港元），部分票券被炒至最高1.8萬泰銖（約4250港元）。另一段影片更拍到，他自稱打算將門票轉售給中國客戶。他向收銀櫃台丟擲物品，

CP All隨後發表聲明，表示經內部調查，認為男子的辱罵與威脅言論已損害員工名譽與人格尊嚴，因此向警方報案，並將對影片中的男女依法提告。

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