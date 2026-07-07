俄烏戰爭︱烏無人機飛越2700公里轟俄最大煉油廠 創開戰最遠打擊紀錄

烏克蘭軍方宣布，其無人機深入西伯利亞地區，擊中位於俄羅斯鄂木斯克市（Omsk）的俄國最大煉油廠，造成煉油廠起火。這是開戰至今烏軍最遠打擊之一。烏總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在例行晚間講話中，形容這是烏克蘭軍隊「重大成就」，「如今西伯利亞也在烏克蘭精準打擊的範圍內」。

深入西伯利亞精準打擊

路透社報道，鄂木斯克煉油廠位於俄羅斯與哈薩克邊界附近，距離烏克蘭控制的領土範圍約2700公里遠。鄂木斯克州州長霍森科（Vitaly Khotsenko）表示，俄國防空系統已將參與這次打擊的無人機大多摧毀，無人員傷亡。目前尚不清楚這座煉油廠的受損情形。

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烏克蘭國防科技公司火點（Fire Point）表示，這次打擊使用的是他們的升級版FP-1無人機。如今俄羅斯前10大煉油廠當中，只剩安加爾斯克（Angarsk）煉油廠未被烏克蘭無人機擊中。

430架無人機湧大莫斯科

另一方面，烏克蘭也繼續向莫斯科發動猛烈無人機攻勢，莫斯科市長索比亞寧今天（7日）在Telegram表示，防空系統當天凌晨偵測到逾430架無人機飛向大莫斯科地區，大部分在遠距離即被攔截。俄官方新聞社《塔斯社》報道，這波無人機數量是過去2年來最多的一次。

烏克蘭近來鎖定俄國能源設施的無人機攻擊戰略，已造成俄國湧現燃料危機。美媒CNN分析，俄羅斯83個地區幾乎全部都已出現汽油短缺或供應混亂的情況。

至少有3個地區，包括俄羅斯東部的伊爾庫茲克州與外貝加爾地區，已宣布進入「高度警戒狀態」，是僅次於緊急狀態的行政級別。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在5日播出的一場國營電視專訪中承認燃油短缺，表示：「目前我們確實看到某些短缺情況，但還沒有達到危急程度。」

有分析指，這明顯是為了檼定民心，但他也透露當前最緊迫的任務是「迅速且大幅增加防空系統的生產」，透露出俄羅斯在面對烏克蘭攻擊時，正變得愈來愈脆弱。