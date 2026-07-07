馬琳勒龐挪用歐盟資金案上訴獲減刑 明年可參選總統惟須戴電子腳鐐

法國極右翼領袖馬琳勒龐（Marine Le Pen）挪用歐盟資金案上訴結果近日出爐，法院減輕刑期並縮短參政禁令，令她有資格逐明年的法國總統大選。但她將要在競選期間配戴電子腳鐐，是否參選充滿變數。

「行動自己才可參選」

瑪琳勒龐被控挪用歐洲議會超過300萬歐羅（約2525萬港元）資金，去年3月被判刑4年（其中2年緩刑），並禁止擔任公職5年。

上訴法院宣判，將刑罰減為，禁止參政45 個月（其中30個月緩期執行）。 剩餘的15個月禁令，預計將從去年3月下級法院的初審判決之日起算——這意味著她理論上可以參加2027年的總統大選。

法院也將監禁期由4年減為3年，其中2年緩期執行。但這意味着她必須佩戴電子腳鐐在家軟禁1年。

她上周接受電視採訪時表示，如果無法自由地進行競選活動，她將難以參選。她說：「 作為總統候選人，你需要完全的行動自由。 我不能指望地方法官允許我去參加集會。」

預計 她將於周二稍晚發表講話。