日本口罩品牌7/7營銷七夕惹爭議 網民：缺乏敏感度未做好本土化

中國與日本的歷史爭議主要源於近代日本的對外擴張與侵華戰爭，這使得特定歷史紀念日在中國社會具有極高的敏感性。而日本口罩品牌「PITTA MASK」於7月6日下午在中國社交媒體，發布了一則以「明天就是七夕」為主題的營銷貼文，隨即引發中國網民廣泛質疑與批評。

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7月7日對中國人別具意義

日本口罩品牌7月7日營銷七夕惹爭議。微博

品牌在貼文中所指的「明天」為7月7日。然而，1937年7月7日發生「七七事變」（盧溝橋事變），象徵日本全面侵華戰爭的開始，在中國歷史上具有高度敏感性。

另外，今年的農曆七夕節實際落於8月19日。輿論普遍質疑，該品牌一方面試圖利用中國傳統節日進行節慶行銷，另一方面卻未能正確區分公曆與農曆，並在敏感歷史節點發佈相關內容。

該則貼文發布後，隨即引發大批中國網民不滿。有網民留言質疑「那邊蘑菇節（日本原爆日）是哪天來著？」、「肯定是故意的，截止日期還是到7月31日」、「明顯就是來搞事的」、「絕對不是什麼疏忽！」。

更有網民提出反擊言論，表示「歡迎大家8月6號和8月9號去日本吃燒烤！我最推薦廣島小男孩燒烤店和長崎胖子燒烤店！這兩家燒烤店聞名世界」。

日本按公曆過七夕

不過，亦有網民指出「日本的七夕就是今天啊，他們把這些節日改成公曆了，只能說是沒做好本土化」。

事實上，日本主要在公曆7月7日過「七夕」。不過，因為日本各地區的習俗與氣候不同，部分地區（如北海道、仙台等地）會沿用舊曆或月曆，改在8月7日前後慶祝。