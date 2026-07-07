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摩納哥郵包炸彈案｜被通緝39歲女子死於烏克蘭 情報人員涉謀殺被捕

即時國際
更新時間：19:24 2026-07-07 HKT
發佈時間：19:24 2026-07-07 HKT

摩納哥早前發生針對烏克蘭裔富商的炸彈襲擊案，一名39歲烏克蘭女子別列佐夫斯卡（Anastasiia Berezovska）被國際刑警通緝。烏克蘭官員周二（7月7日）表示，這名女子在烏克蘭境內被發現死亡。

烏克蘭當局表示，2名男子涉嫌謀殺貝雷佐夫斯卡被拘留。其中一人是現任國防部總情報局職員，已承認謀殺。另一名共犯是前執法人員。

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爆炸案發生於6月29日。別列佐夫斯卡生於烏克蘭，最後住處在德國，襲擊發生後，她先逃往法國，然後駕駛為犯案而租用的德國牌照汽車前往意大利。

警方周二發布聲明，指別列佐夫斯卡7月1日抵達烏克蘭，期間曾與家人及上述2名男子保持聯繫。調查人員發現，2男曾多次向貝雷佐夫斯卡銀行帳戶轉帳及進行加密貨幣支付，警方因此將他們視為「可能涉及摩納哥謀殺未遂案的涉案人員」。

被捕情報局職員聲稱是「出於自身意願採取行動」，並承認未向上級報告與別列佐夫斯卡聯繫及向其轉帳一事。搜查前執法人員的住所則發現了一間類似酷刑室的地下房間。

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