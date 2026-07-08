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久坐傷身｜研究指連續坐30分鐘即增癌症風險 打工仔「一招」保健康

即時國際
更新時間：00:05 2026-07-08 HKT
發佈時間：00:05 2026-07-08 HKT

打工仔日常久坐，到底有多不健康？外國一項大規模研究顯示，久坐與癌症死亡風險提高有關，每額外增加1小時的靜止狀態，患癌死亡風險就會攀升10%。這項發表於權威醫學期刊《PLOS Medicine》的大型前瞻性研究，由蘇格蘭格拉斯哥大學主導。研究團隊利用穿戴式裝置，追蹤了英國生物樣本庫（UK Biobank）內逾9.1萬名受試者的數據，平均追蹤時間長達 12 年。研究成果刊登在《PLOS Medicine》期刊。

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醫生指出，從事IT、司機等需要久坐的人是患前列腺炎高風險人士。iStock圖
醫生指出，從事IT、司機等需要久坐的人是患前列腺炎高風險人士。iStock圖

建議每半小時辦公室繞一圈

主導研究的何博士（Dr. Frederick Ho）說，「我們的數據顯示，連續久坐超過30分鐘與更高的癌症風險密切相關。」但他指出，好消息是，只要短暫起身走動打斷久坐，就能發揮保護效果。例如打工仔每半小時起身一次，哪怕只是在辦公室繞一圈，對健康的助益也不容小覷。

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何博士說，現行健康指導方針往往強調中高強度運動，忽略了輕度活動的重要性，若以5分鐘的激烈運動取代5分鐘久坐，癌死風險確實可降低22%。

但若是每日1小時的靜止時間換成洗碗或燙衣服等輕度家務活動，癌症死亡風險也可降低12%；如果是以30分鐘中強度活動（例如散步）代替30分鐘的久坐，癌死風險則可下降8%。

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