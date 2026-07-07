《黑白大廚》白種元自封「薄切五花肉始祖」 法院反駁：機器切肉自然捲

因主持《黑白大廚》等熱門節目而人氣高企的南韓「餐飲教父」白種元，近期因「薄切五花肉」的創始人身份爭議鬧上法庭。南韓法院最終判決白種元敗訴，認定他並非此吃法的最初發明者。

加盟店主告打假YouTuber

白種元過去多次公開表示，自己於1993年經營餐廳時，因誤購切火腿機而意外切出捲曲的薄切五花肉，並於1998年註冊相關商標。

然而，有YouTuber製作影片質疑此說法，指出早在1980年代，釜山及光州等地的餐廳已廣泛販售這類薄片五花肉。對此，白種元旗下的加盟店主以散播虛假事實導致營業額下跌為由，向該YouTuber提出損害賠償訴訟。

近日，水原地方法院安陽分院最終裁定原告敗訴。法官指出，利用切肉機薄切冷凍肉自然會呈現捲曲狀，不涉及獨創的烹飪技術；同時法院亦採納證據，證實在白種元販售前，釜山草梁一帶已流行此吃法。

法院認定該YouTuber的影片屬於公益性質的事實查核，因而駁回加盟店主的索償。白種元所屬公司則回應，該訴訟只屬於加盟店主的個人行為。

「白種元午餐肉」肉更少但更貴

事實上，白種元自2025年起便陷入連串風波。他曾推出主打「100%韓國本土豬肉」的自家品牌午餐肉罐頭，隨後被消費者揭發實際豬肉含量僅有85%，且被質疑先拉高定價再打折，涉及廣告不實。

其後，他旗下集團的多款即食調理包與食品（如白醬大醬、連鎖品牌白咖啡的食品等），亦被查出使用來自中國的大豆及大蒜、美國與加拿大的小麥粉、以及越南的養殖蝦，與其一向提倡支持南韓本地農產品的形象相悖，引發食品原產地標示不實的爭議。

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雖然原產地風波經檢方調查後，已於2026年初獲判無嫌疑不起訴，但一連串涉及企業誠信與誠實廣告的風波，已令白種元多年累積的「良心企業家」形象嚴重受損。他已於2025年5月宣布，全面暫停演藝活動以示反省。