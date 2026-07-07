馬克龍出訪敘利亞大馬士革 下榻酒店附近連環爆炸18傷

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）對敘利亞進行歷史性訪問，不過在大馬士革市中心，靠近其下榻酒店處就發生2宗爆炸，造成18人受傷。法國官員證實馬克龍平安無恙，其訪問行程將不受影響繼續進行。

爆炸時馬克龍不在酒店

馬克龍本人於周一（7月6日）晚上抵達大馬士革，周二照常繼續訪問行程，敘利亞總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）會面。法國總統府透露，爆炸發生時，馬克龍已離開酒店。

綜合外媒報道，爆炸發生在大馬士革市中心四季酒店附近，其中一枚炸彈放置在垃圾箱內，另一枚則在一輛汽車中。半島電視台駐敘利亞記者聽見2次爆炸聲，目擊者看到濃煙升起。法國總統府則表示，馬克龍在前往會見沙拉的途中，沒有聽到爆炸聲。

今次是敘利亞前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）2024年遭推翻以來，首次有歐盟主要領袖造訪大馬士革。愛麗舍宮周二表示，馬克龍將照常繼續訪問行程。