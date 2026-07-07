南韓虐兒案︱29歲母月領$1.7萬寧追星不養育 19個月女餓死時僅11磅如乾屍

南韓近日發生一宗震驚當地的嚴重虐兒案。檢方今日（7日）審理一名29歲單親母親，涉嫌長期凌虐及棄養19個月大親生女兒的案件。該名女童最終因極度營養不良與脫水身亡，檢方痛批被告手段殘忍且毫無悔意，當庭向法院求處有期徒刑30年。

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體重不及同齡女童一半

根據《韓聯社》報道，涉案女童於今年3月4日在仁川的住宅內死亡，驗屍結果證實死因為極度營養不良及脫水。女童離世時年僅19個月大，但體重只有4.7公斤，不及同齡女童平均體重（10.4公斤）的一半，形同乾屍。

在法庭上，檢方更公開了涉案住宅的CCTV畫面，顯示被告經常對著嚎啕大哭的女童咆哮、恐嚇，包括揚言要折斷其手腕。此外，畫面亦記錄了在女童咳嗽至嘔吐邊緣時，被告仍瘋狂怒吼命令其收拾房間。

死前獨留在家92小時

檢方調查指出，被告從今年1月起便不再正常餵食女童，並多次將其反鎖在房間內，曾有連續67小時不提供食物的紀錄。在女童臨死前的最後5天內，被告更將極度虛弱的女兒單獨留在家中長達92小時，自己則前往遊樂園及桑拿浴室消遣，導致女童最終在缺乏照顧下死亡。

此案引發南韓社會強烈反彈的另一主因，在於被告的經濟狀況並非無力撫養。身為低收入戶及單親家庭，被告每月固定領取政府發放的生活救助金及育兒津貼，各類公眾補助每月平均達300多萬韓元（約1.7萬港元），同時還能從「食物銀行」免費領取食材物資。

然而，她卻將這筆款項用於購買音樂劇VIP會員及追星活動。其住所內亦被發現堆滿煙頭、排泄物及兩具狗隻屍體，環境極為惡劣。

辯護律師稱「邊緣智力」

在法庭上，辯護律師試圖為被告爭取減刑，聲稱其智商僅有75，屬於「邊緣智力」，是在生活困頓與育兒壓力下引發的偶發性行為，並非蓄意殺害，將責任歸咎於社會保障和女嬰親生父親。

儘管被告在最後陳述中落淚道歉，但檢方強調被告在偵辦過程中不斷推諉卸責、毫無反省之意且重犯機率高，必須予以重懲，法庭將於近日作出最終判決。