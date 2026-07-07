手足口病｜日本15都縣病例數達「警報級」 傳染病專家：酒精效果有限籲徹底洗手

日本放送協會報道，日本全國範圍手足口病個案數目增加，已有15個都縣超過警報級別。專家指出，由於酒精消毒的效果有限，呼籲民眾必須徹底洗手。

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根據國立健康危機管理研究機構的資料，截至上月28日為止的一周內，日本全國約2000家納入調查範圍的小兒科醫療機構通報10396人患病，平均每間機構為4.61人，是近10年來增長速度第3快的紀錄。

各都縣傳染情況：

島根縣（最多）：20.45人；

大分縣：10.94人；

佐賀縣：9.42人；

福岡縣：9.40人；

富山縣：9.17人；

東京及靜岡等15縣，患者人數均超過作為警報基準的5人，顯示全國範圍內疫情普遍較高。

日本小兒科醫會負責傳染病對策的理事時田章史呼籲：「目前看來，疫情似乎正以過去未曾感染過的小孩為中心開始蔓延。根據病毒種類的不同，疫情狀況及重症化風險也可能有所變化，因此需要密切關注。」

他並表示：由於酒精消毒的效果有限，請務必徹底洗手。」