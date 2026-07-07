Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

手足口病｜日本15都縣病例數達「警報級」 傳染病專家：酒精效果有限籲徹底洗手

即時國際
更新時間：16:49 2026-07-07 HKT
發佈時間：16:49 2026-07-07 HKT

日本放送協會報道，日本全國範圍手足口病個案數目增加，已有15個都縣超過警報級別。專家指出，由於酒精消毒的效果有限，呼籲民眾必須徹底洗手。

相關新聞：手足口病高發期｜廣東5月錄2.7萬宗病例 深圳有學校班級停課10日 

根據國立健康危機管理研究機構的資料，截至上月28日為止的一周內，日本全國約2000家納入調查範圍的小兒科醫療機構通報10396人患病，平均每間機構為4.61人，是近10年來增長速度第3快的紀錄。

各都縣傳染情況：

  • 島根縣（最多）：20.45人；
  • 大分縣：10.94人；
  • 佐賀縣：9.42人；
  • 福岡縣：9.40人；
  • 富山縣：9.17人；
  • 東京及靜岡等15縣，患者人數均超過作為警報基準的5人，顯示全國範圍內疫情普遍較高。

日本小兒科醫會負責傳染病對策的理事時田章史呼籲：「目前看來，疫情似乎正以過去未曾感染過的小孩為中心開始蔓延。根據病毒種類的不同，疫情狀況及重症化風險也可能有所變化，因此需要密切關注。」

他並表示：由於酒精消毒的效果有限，請務必徹底洗手。」

最Hit
64歲父被炒失業 21歲公屋女大生求助被誘做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丟架｜Juicy叮
64歲父被炒失業 21歲公屋女大生求助被誘做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丟架｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約 房署有回應｜Juicy叮
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約 房署有回應｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
細細粒41歲迎初戀 《東周刊》獨家直擊陳嘉佳揸法拉利拍拖 與小鮮肉男友全程普通話對談
細細粒41歲迎初戀 《東周刊》獨家直擊陳嘉佳揸法拉利拍拖 與小鮮肉男友全程普通話對談
即時娛樂
9小時前
謝賢混血孫仔罕露正面樣 謝婷婷加拿大一家四口自駕遊 7歲大女遇媽媽「差別待遇」？
謝賢混血孫仔罕露正面樣 謝婷婷加拿大一家四口自駕遊 7歲大女遇媽媽「差別待遇」？
影視圈
7小時前
星島申訴王 | 港車北上回港帶煙被罰$5700 港男親述中伏位警世：司機不享19支香煙豁免
星島申訴王 | 港車北上帶煙回港被罰$5700 港男發帖警世：司機不享攜帶19支香煙豁免
申訴熱話
9小時前
00:42
《五個小孩的校長》「嘉嘉」變IB狀元 前童星傅舜盈成高材生 目標赴澳洲讀獸醫
影視圈
20小時前
港珠澳大橋的士爆炸陷火海 火舌跌落馬路 尾隨司機驚嚇「嘩嘩聲」
00:31
港珠澳大橋的士爆炸陷火海 火舌跌落馬路 尾隨司機驚嚇「嘩嘩聲」
突發
1小時前
世界盃2026｜比利時4:1淘汰美國入8強 特朗普出招讓巴洛根落場亦無用
00:36
世界盃2026｜比利時4:1淘汰美國入8強 特朗普出招讓巴洛根落場亦無用
足球世界
7小時前
TVB「經典肥佬綠葉」徐廣林罕曝光  變詠春宗師身形大變拳拳有力  本為富二代曾揸巴士
TVB「經典肥佬綠葉」徐廣林罕曝光  變詠春宗師身形大變拳拳有力  本為富二代曾揸巴士
影視圈
8小時前