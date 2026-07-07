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座位焦慮︱調查：過半超重英國人怕出街「坐唔落」 寧棄社交運動免尷尬

即時國際
更新時間：16:40 2026-07-07 HKT
發佈時間：16:40 2026-07-07 HKT

根據英國一項最新的調查報告，椅子太小已成為許多人不敢出門的主因。英國線上醫療平台Numan近日發佈的「座位焦慮指數」（Seat Anxiety Index）顯示，在受訪的3000名英國成年人中（包含1197名BMI值大於25、屬於過重或肥胖的受訪者），約有半數過重或肥胖者曾因擔心公共場所的座位不夠寬敞，或因身材在公共場合缺乏自信，而取消、延後或改變既定行程。

變相縮小生活圈

調查顯示，這種「座位焦慮」已嚴重影響這群人的日常生活與社交。在過重或肥胖的受訪者中，有41%選擇避開健身房、37%避免運動、25%不去主題樂園、24%拒絕參加婚禮或派對等社交場合，甚至有接近五分之一（約 19%）的受訪者，會因為體型焦慮而延後或避免就醫。

飛機中間位成最大地雷

在最令人排斥的座位類型中，「飛機中間座位」位居首位，有34%的受訪者最不想坐。其次依序為公共活動常見的「塑膠椅」（22%）、「有固定扶手的座椅」（19%）、「高腳椅」（19%），以及飛機的靠窗或靠走道座位（18%）。

此外，面對座位太狹窄的狀況，有34%的人會產生對自己身材不滿的負面情緒，亦有約五分之一的人會感到尷尬、不自在。

年花14億英鎊「舒適稅」

為了避免這種焦慮，約有三分之一的受訪者，在搭飛機時曾支付或考慮支付平均每人154英鎊（約1500港元）的額外費用，以購買空間加大的座位或進行座位升等。Numan將這筆費用稱為「舒適稅」（comfort tax），並推估全英國一年因此多支出約14億英鎊。

專家指出，人們因為擔心座位大小而放棄訂機票、挑選餐廳或參加朋友婚禮等日常小事，長久下來會導致社交圈與生活範圍越來越狹窄，這正是座位焦慮所帶來的實質傷害。

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