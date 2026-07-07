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肝吸蟲｜泰大學新生4000人中招感染率達33%？ 專家反駁：肯定是快測假陽性

即時國際
更新時間：16:08 2026-07-07 HKT
發佈時間：16:08 2026-07-07 HKT

泰國東北部馬哈沙拉堪府（Mahasarakham）近日驚傳大規模公共衞生危機，兩所知名大學進行新生入學健康檢查時，竟驗出超過4,000人集體感染致癌率極高的「肝吸蟲」，感染率飆破33%，引發集體恐慌。各界將矛頭指向國民美食「泰式發酵魚醬（Pla-ra）」，但一個知名醫學粉絲專頁卻「賭上名譽」反駁，指出這個數據肯定是烏龍的「偽陽性」，實際感染人數不可能那麼誇張。

每3人有1人中招？

泰媒引述衛生部門數據稱，早前對該地區進行2萬人篩檢，一般民眾感染率約11%。但馬哈沙拉堪大學（MSU）新生健檢抽檢12,733人，竟有4,233人驗出陽性（高達 33%）；另一所馬哈沙拉堪皇家大學也有380人確診（19%）。

中華肝吸蟲蟲卵（示意圖，圖片來源：維基百科）
中華肝吸蟲蟲卵（示意圖，圖片來源：維基百科）

馬哈沙拉堪府府尹Chumpit對這群確診的大學生表示深切擔憂。他指出，這群年輕人普遍喜愛食用「泰式青木瓜沙律」，而沙律中往往會加入發酵魚醬（Pla-ra）。這些魚醬很可能來自未通過食品藥物管理局（FDA）檢驗的地下小吃攤，食物中可能混入寄生蟲卵，引發嚴重的肝吸蟲感染。

然而，全網陷入恐慌之際，泰國知名醫學粉專《Parasite stories》發文，直指「這絕對不可能是真的」！該專家指出，大學健檢「檢驗方式」有問題，如果是用目前普遍、快速但精準度有待商榷的「尿液試紙」進行初步篩檢，那高達33%的數字極可能是「偽陽性」，即沒受感染卻驗出陽性。

專家：人數肯定沒這麼誇張

專家稱：「雖然當地確實有人感染，但人數絕對沒有多到這麼誇張。我敢鐵口直斷、完全不怕之後被打臉，這件事情必須用更精準的方式重新證明！」

他指出，驗寄生蟲不能只靠驗尿，校方必須請這4,000多名學生採集糞便，透過顯微鏡或基因技術直接找蟲卵或寄生蟲DNA，才能真正確認是否有肝吸蟲。

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