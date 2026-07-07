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世界盃2026｜Polymarket神秘大戶勝率僅26.6% 10日狂輸千萬美元

即時國際
更新時間：15:09 2026-07-07 HKT
發佈時間：15:09 2026-07-07 HKT

世界盃掀動的不單只球迷，還有賭徒。有神秘大戶在預測市場Polymarket大額下注，但只有4場勝出，贏得423萬美元，其他11筆下注卻全部輸掉，十日間虧損達1160萬美元，巨額輸波引起網民關注。

動輒投注數十萬美元

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據Bitcoin Foundation介紹，Polymarket一位名為「coldsway」的用戶，世界盃開始至今已有十多筆下注，注碼動輒數十萬美元。

據網上流傳「coldsway」在Polymarket的世界盃戰績截圖顯示，這名賬戶只在4場下注中獲勝，贏得423 萬美元，但其餘11筆投注卻全部輸掉。

Polymarket有神秘大戶在世界盃中，10日狂輸千萬美元。
Polymarket有神秘大戶在世界盃中，10日狂輸千萬美元。

損失最大的是7月4日英格蘭對墨西哥，「coldsway」下注逾490萬美元，買墨西哥勝出，結果卻不似其預期。

輸多過贏下，加上越買越大，「coldsway」在十日間的世界盃賽事中，已輸去1160萬美元，其戰績也成為網絡矚目事件。

外界估計，今屆世界盃將是史上投注額最多的活動，Polymarket在6月的交易量暴增至108億美元，改寫單月新高，美國市場的押注規模月增98%至35億美元。另一預測平台Kalshi的交易量有望衝破300億美元大關，平均日均交易量破10億美元。

 

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