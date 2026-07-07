世界盃2026︱巴拉圭議員諷「非真正法國人」 麥巴比：敗壞自己國家形象

在世界盃16強賽事中，法國憑藉麥巴比（Kylian Mbappé）射入一球關鍵的12碼，以1比0小勝巴拉圭成功晉級8強。然而，賽後巴拉圭激進自由黨議員施萊絲特．阿馬里亞（Celeste Amarilla）在社交平台發表極具爭議的言論。

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「自大醜陋的暴發戶」

阿馬里亞點名指責麥巴比是「被殖民的喀麥隆人」，稱其並非真正的法國人；她甚至表示，巴拉圭球員在賽後應該「掌摑」麥巴比，並直斥其為「自大又醜陋的暴發戶」，批評法國隊只是靠運氣勝出。

麥巴比公開駁斥巴拉圭議員的種族歧視。KMbappe@X

這番言論隨即引發麥巴比強烈不滿。他在社交平台X上公開回應，並隨文附上阿馬里亞的照片和長文還擊。 麥巴比直斥對方是一名卑劣且德不配位的女性，根本無法代表在賽事中展現激情與榮譽的巴拉圭。

他指出，正因為阿馬里亞的魯莽和厚顏無恥的種族主義，才讓全世界忘記了巴拉圭球員在世界盃所寫下的成就，反而只記住她敗壞國家形象的醜態；麥巴比強調，自己絕不允許這種人繼續在世界各地散播仇恨與種族主義。

現年27歲的麥巴比在法國巴黎出生。他的父親Wilfrid出生於喀麥隆，母親Fayza則擁有阿爾及利亞血統、在法國出生。

目前，麥巴比在今屆世界盃已累計攻入7球，與美斯（Lionel Messi）及夏蘭特（Erling Haaland）並列神射手榜第一名。 法國隊將於7月10日凌晨4時迎戰摩洛哥，爭奪4強席位。