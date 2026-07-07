日本42歲女慘遭「針線縫嘴」忍痛逃跑遞紙條求救 同居女子被捕

日本茨城縣古河市發生駭人虐待案，一名42歲婦女被人用針線縫合上下嘴唇，導致無法進食或開口說話，趁機逃生後顫抖遞紙條求救，下毒手的49歲同居人櫻井政惠涉傷害罪被捕。

兩人自去年同居

綜合日媒報道，受害女子6月29日下午1時半在家中遭虐，忍痛一整天，6月30日趁疑犯外出時終於找到機會逃出。她跌跌撞撞跑進附近一間店鋪，因無法開口說話，她顫抖着交給店員一張紙條，上面寫着「請救救我」。對方見狀，立刻代為報警。

警方調查發現，受害人與施虐的櫻井政惠，自去年4月起同居。她向警方表示，「因為太害怕了，一直無法逃跑。」受害人傷勢生命迹象穩定，沒有生命危險。

古河市警察署6日宣布逮捕櫻井政惠，未透露她是否承認犯案。警方正就案情動機與完整經過展開深入調查。

有鄰居表示，平常跟櫻井沒往來，以為她只是不擅交際，對於發生這種事表示「真的很驚訝」。