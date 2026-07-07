Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本42歲女慘遭「針線縫嘴」忍痛逃跑遞紙條求救 同居女子被捕

即時國際
更新時間：14:59 2026-07-07 HKT
發佈時間：14:59 2026-07-07 HKT

日本茨城縣古河市發生駭人虐待案，一名42歲婦女被人用針線縫合上下嘴唇，導致無法進食或開口說話，趁機逃生後顫抖遞紙條求救，下毒手的49歲同居人櫻井政惠涉傷害罪被捕。

兩人自去年同居

綜合日媒報道，受害女子6月29日下午1時半在家中遭虐，忍痛一整天，6月30日趁疑犯外出時終於找到機會逃出。她跌跌撞撞跑進附近一間店鋪，因無法開口說話，她顫抖着交給店員一張紙條，上面寫着「請救救我」。對方見狀，立刻代為報警。

警方調查發現，受害人與施虐的櫻井政惠，自去年4月起同居。她向警方表示，「因為太害怕了，一直無法逃跑。」受害人傷勢生命迹象穩定，沒有生命危險。

古河市警察署6日宣布逮捕櫻井政惠，未透露她是否承認犯案。警方正就案情動機與完整經過展開深入調查。

有鄰居表示，平常跟櫻井沒往來，以為她只是不擅交際，對於發生這種事表示「真的很驚訝」。

最Hit
64歲父被炒失業 21歲公屋女大生求助被誘做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丟架｜Juicy叮
64歲父被炒失業 21歲公屋女大生求助被誘做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丟架｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約 房署有回應｜Juicy叮
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約 房署有回應｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
細細粒41歲迎初戀 《東周刊》獨家直擊陳嘉佳揸法拉利拍拖 與小鮮肉男友全程普通話對談
細細粒41歲迎初戀 《東周刊》獨家直擊陳嘉佳揸法拉利拍拖 與小鮮肉男友全程普通話對談
即時娛樂
8小時前
星島申訴王 | 港車北上回港帶煙被罰$5700 港男親述中伏位警世：司機不享19支香煙豁免
星島申訴王 | 港車北上帶煙回港被罰$5700 港男發帖警世：司機不享攜帶19支香煙豁免
申訴熱話
8小時前
世界盃2026｜比利時4:1淘汰美國入8強 特朗普出招讓巴洛根落場亦無用
00:36
世界盃2026｜比利時4:1淘汰美國入8強 特朗普出招讓巴洛根落場亦無用
足球世界
6小時前
00:42
《五個小孩的校長》「嘉嘉」變IB狀元 前童星傅舜盈成高材生 目標赴澳洲讀獸醫
影視圈
18小時前
謝賢混血孫仔罕露正面樣 謝婷婷加拿大一家四口自駕遊 7歲大女遇媽媽「差別待遇」？
謝賢混血孫仔罕露正面樣 謝婷婷加拿大一家四口自駕遊 7歲大女遇媽媽「差別待遇」？
影視圈
6小時前
TVB「經典肥佬綠葉」徐廣林罕曝光  變詠春宗師身形大變拳拳有力  本為富二代曾揸巴士
TVB「經典肥佬綠葉」徐廣林罕曝光  變詠春宗師身形大變拳拳有力  本為富二代曾揸巴士
影視圈
7小時前
周星馳《功夫女足》7月11日全國上映 夢幻陣容曝光 劉嘉玲蔡思貝佐藤健有份參演
周星馳《功夫女足》7月11日全國上映 夢幻陣容曝光 劉嘉玲蔡思貝佐藤健有份參演
影視圈
2026-07-06 14:00 HKT
滿分女外傭驚爆雙面生活 偷著男僱主衣服「做一事」 苦主崩潰想炒 老婆竟反常護航？｜Juicy叮
滿分女外傭驚爆雙面生活 偷著男僱主衣服「做一事」 苦主崩潰想炒 老婆竟反常護航？｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-06 16:00 HKT