英國王室｜凱特王妃為癌症機構籌款 完成極限三峰挑戰激動與威廉及子女相擁

凱特王妃（Kate Middleton）自2025年初宣布癌症病情得到緩解後，一直積極以行動證明戰勝病魔的決心。她近日創下英國王室歷史，成為首位在24小時內完成極限登山任務「英國三峰挑戰」（National Three Peaks Challenge）的王室成員。本月5日（周日），她在社交平台發布一系列溫馨照片，記錄她於山腳下與丈夫威廉王子及三名子女激動相擁的感人瞬間。其中，夏洛特公主更是一度情緒潰堤落淚，一家人緊緊抱成一團，畫面惹哭大批網民。

綜合英美媒體報道，現年44歲的凱特王妃為替皇家馬斯登癌症慈善機構（The Royal Marsden Cancer Charity）籌款，於上月底挑戰了這項艱鉅任務。她必須在24小時內，連續攀登蘇格蘭最高峰本尼維斯山、英格蘭最高峰斯科菲峰及威爾斯最高峰斯諾登山。總步行距離長達37公里，總攀升海拔超過3000米，對體能要求極高。

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夏洛特激動落淚 喬治身高飆升

當凱特完成最後一站斯諾登山的攀登後，威廉王子帶着12歲的喬治王子、11歲的夏洛特公主及8歲的路易王子，聯同凱特的父母及弟弟在山腳下迎接她。從官方發布的照片可見，身穿休閒運動服的凱特氣色極佳，她與威廉深情擁抱，並溫柔安慰激動落淚的夏洛特公主。網民亦驚喜發現，長子喬治王子的身高已幾乎與母親一樣。一家五口猶如普通家庭般緊緊相擁，溫馨滿溢。

凱特：癌症改變了思想與感受

凱特於2024年3月證實罹患癌症，正是在倫敦皇家馬斯登醫院接受化療，並於半年後完成療程。她感性表示，是次挑戰不僅是體能上的考驗，更是為了回饋改變她生命的醫療團隊。她直言：「癌症影響的不只是身體，更會深深改變你的思想與感受。我對此有切身體會，希望藉此喚起大眾對重症全面照護的關注，確保沒有人在面對疾病時感到孤立無援。」