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伊朗局勢｜伊朗導彈襲霍爾木茲海峽 兩商船嚴重受損無人傷亡

即時國際
更新時間：11:01 2026-07-07 HKT
發佈時間：11:00 2026-07-07 HKT

中東和平曙光瞬間幻滅，霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）再度籠罩在隆隆戰火之中！據美媒引述美國官員透露，隨着美伊雙方為期一星期的短暫停火協議期滿，伊朗伊斯蘭革命衛隊已於當地時間周一（6日）晚，正式恢復對霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）商業船舶的軍事襲擊。伊朗軍方朝行經海峽的多艘商船發射至少兩枚導彈，導致兩艘商船被擊中且受損嚴重，其中一艘卡塔爾液化天然氣（LNG）運輸船機艙被擊中起火，現場濃煙密布。幸好兩宗襲擊均未造成人員傷亡，但美伊局勢已再度陷入極度緊繃狀態。 

停火期滿多哈談判破裂  

綜合 Axios、路透社及《華爾街日報》報道，是次襲擊標誌着美伊兩國在卡塔爾多哈進行的間接外交談判並未取得任何實質突破。在僅維持約一星期的停火安排到期後，伊朗革命衛隊隨即發難。 

相關新聞：伊朗局勢︱伊朗駐華大使：霍峽將收服務費 友好國家享特殊待遇

停泊在阿曼海域的船隻正等待通過霍爾木茲海峽。
停泊在阿曼海域的船隻正等待通過霍爾木茲海峽。

英國海上貿易行動辦公室（UKMTO）證實，一艘液化天然氣運輸船「Al Rekayyat」（由卡塔爾Nakilat營運）在阿曼東部林馬（Limah）附近海域被不明飛行物擊中左舷機艙頂部，引發大火。
 
船員發出的求救錄音顯示：「機艙起火，濃煙密布，無法評估進一步損失。所有船員安全並已在右舷集合。」 

美方官員指，兩艘遇襲商船均遭到「顯著破壞」，但所幸無人員傷亡。 

美方或發動報復性空襲 

事實上，伊朗革命衛隊過去數天已對行經該水域的船隻發出強硬警告，要求所有商船和油輪必須使用「伊朗指定航道」，嚴禁進入靠近阿曼海岸、由美軍指定的「自由計劃」安全航道，更揚言：「我們的導彈和無人機已準備好向你們開火。」 

據新華社7日報道，英國海上貿易行動辦公室周二（7月7日）發出通報指，一艘油輪6日在阿曼灣被一枚「不明投射物」擊中後起火，暫無人員傷亡和環境污染跡象。

軍事分析指出，美伊在不到三星期前簽署的旨在降低衝突的諒解備忘錄（MoU）目前正面臨徹底失效的風險。由於伊朗悍然重開戰火，不僅會令全球戰爭風險飆升、推高國際油價與天然氣價格，美國亦極可能在短時間內對伊朗的海岸雷達、導彈發射台等軍事目標發動新一輪報復性打擊，中東局勢恐進一步惡化。

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