以巴衝突｜哈馬斯宣布解散加沙行政機構 權力移交「和平委員會」  裁軍成關鍵分歧

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈馬斯於週一（6日）發表聲明，宣布將正式解散自2007年以來一直治理加沙地帶的行政機構（政府活動監控委員會，實務上轉為戰時緊急委員會），並準備將當地的管理權及控制權，全面移交予由美國總統特朗普牽頭的「和平委員會」（Board of Peace）轄下巴勒斯坦技術官僚委員會——加沙行政委員會（NCAG）。此舉標誌着加沙地帶近20年的統治架構面臨歷史性轉變，外界普遍視為哈馬斯意圖打破外交僵局、向以色列及美國釋放政治訊號的舉動。

作為落實2025年10月美方斡旋達成停火協議的一部分安排，臨時治理機構「加沙行政國家委員會」（NCAG）於今年1月正式成立，旨在負責監督加沙的民政事務、公共服務及市政運作。然而數月來，由於該委員會一直滯留於埃及開羅，未能進入加沙實質履職，停火協議的推進此前陷入僵局。

哈馬斯發言人卡西姆（Hazem Qassem）接受法新社訪問時強調：「哈馬斯已邁出新的一步，將不再負責管理加沙走廊，以消除任何讓佔領者（以色列）繼續侵略，及發動滅絕戰爭的藉口。」哈馬斯官方媒體辦公室亦補充，已完成所有移交權力的行政與法律準備，為確保民生服務不中斷，加沙現有的約6萬名公職及技術人員將全數留任為國家僱員，未來將在NCAG的領導下照常運作。

對於哈馬斯的「交權」表態，由美國總統特朗普主導設立、負責推進和平協議的「和平委員會」隨即在社交平台X上發表官方聲明回應，稱已注意到哈馬斯的這項宣布，但重申「我們的評估將依據實際行動，而非承諾」，強調必須優先滿足加沙人民的關鍵需求。

儘管哈馬斯擺出讓出行政權力的姿態，惟外界關注核心焦點——解除武裝與安全控制權的問題，依然是各方博弈的深水區。和平委員會在聲明中進一步重申，加沙過渡路線圖的「核心原則仍然是：一個權力機關、一套法律、一支武裝力量」。這意味着根據聯合國安理會相關決議，包括哈馬斯在內的所有武器與軍事設施，最終都必須統一納入NCAG及新架構的控制之下。

政治分析家普遍認為，哈馬斯此舉屬於一場「精明的政治操作」，旨在將「不願推進和平進程」的輿論壓力轉嫁予以色列總理內塔尼亞胡。不過在現實局勢中，哈馬斯的安全部隊目前仍實質控制着加沙未被以軍佔領的區域，其是否願意徹底交出核心武裝，將是「特朗普方案」能否真正落實的終極考驗。