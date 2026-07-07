白宮趕工建直升機停機坪迎外國元首 特朗普：習近平9月底訪美

美國總統特朗普表示，他預計國家主席習近平將於9月24日前後訪美，時間與聯合國大會同期。他又稱，預計在之前蓋成大型宴會廳，讓更多人參與，因為「每個人都想見他」。

新宴會廳可容納數千人

特朗普周一（6日） 在白宮玫瑰園出席午餐會時談到白宮宴會廳興建計劃，期間提到習近平可能到訪白宮的日期，而這也是興建新宴會廳的原因之一。他說：「例如，習主席將在9月24日前後來這裡，我相信是這個時間。我們需要一個大型宴會廳，可以容納數千人來見他。每個人都想見他。」

特朗普亦證實，目前正於白宮南草坪興建直升機停機坪，並會在花崗岩上刻上白宮徽章。據《華盛頓郵報》報道，為了迎接即將對美國進行國是訪問的外國元首，白宮已要求承包商加快工程進度，期盼將完工時間比原定計劃縮短一個多月，而此舉預計將增加超過87萬美元的開支。

事實上，這並非特朗普首次公開提及相關行程。今年5月特朗普訪問中國期間，在出席習近平為其設辦的國宴上，已曾率先透露邀請了習近平與夫人彭麗媛於今年9月24日訪問白宮。

不過，截至目前為止，北京官方尚未正式公布習近平9月訪美的相關消息與具體行程細節。

特朗普預定於9月22日在聯合國大會發表演說，通常也會在紐約停留數晚，與其他世界領袖會晤。