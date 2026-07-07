Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

白宮趕工建直升機停機坪迎外國元首 特朗普：習近平9月底訪美

即時國際
更新時間：08:10 2026-07-07 HKT
發佈時間：08:10 2026-07-07 HKT

美國總統特朗普表示，他預計國家主席習近平將於9月24日前後訪美，時間與聯合國大會同期。他又稱，預計在之前蓋成大型宴會廳，讓更多人參與，因為「每個人都想見他」。

新宴會廳可容納數千人

特朗普周一（6日）在白宮玫瑰園出席午餐會時談到白宮宴會廳興建計劃，期間提到習近平可能到訪白宮的日期，而這也是興建新宴會廳的原因之一。他說：「例如，習主席將在9月24日前後來這裡，我相信是這個時間。我們需要一個大型宴會廳，可以容納數千人來見他。每個人都想見他。」

特朗普亦證實，目前正於白宮南草坪興建直升機停機坪，並會在花崗岩上刻上白宮徽章。據《華盛頓郵報》報道，為了迎接即將對美國進行國是訪問的外國元首，白宮已要求承包商加快工程進度，期盼將完工時間比原定計劃縮短一個多月，而此舉預計將增加超過87萬美元的開支。

事實上，這並非特朗普首次公開提及相關行程。今年5月特朗普訪問中國期間，在出席習近平為其設辦的國宴上，已曾率先透露邀請了習近平與夫人彭麗媛於今年9月24日訪問白宮。

不過，截至目前為止，北京官方尚未正式公布習近平9月訪美的相關消息與具體行程細節。

特朗普預定於9月22日在聯合國大會發表演說，通常也會在紐約停留數晚，與其他世界領袖會晤。

最Hit
64歲父被炒失業 21歲公屋女大生求助被誘做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丟架｜Juicy叮
64歲父被炒失業 21歲公屋女大生求助被誘做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丟架｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約 房署有回應｜Juicy叮
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約 房署有回應｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
細細粒41歲迎初戀 《東周刊》獨家直擊陳嘉佳揸法拉利拍拖 與小鮮肉男友全程普通話對談
細細粒41歲迎初戀 《東周刊》獨家直擊陳嘉佳揸法拉利拍拖 與小鮮肉男友全程普通話對談
即時娛樂
8小時前
星島申訴王 | 港車北上回港帶煙被罰$5700 港男親述中伏位警世：司機不享19支香煙豁免
星島申訴王 | 港車北上帶煙回港被罰$5700 港男發帖警世：司機不享攜帶19支香煙豁免
申訴熱話
8小時前
世界盃2026｜比利時4:1淘汰美國入8強 特朗普出招讓巴洛根落場亦無用
00:36
世界盃2026｜比利時4:1淘汰美國入8強 特朗普出招讓巴洛根落場亦無用
足球世界
6小時前
00:42
《五個小孩的校長》「嘉嘉」變IB狀元 前童星傅舜盈成高材生 目標赴澳洲讀獸醫
影視圈
18小時前
謝賢混血孫仔罕露正面樣 謝婷婷加拿大一家四口自駕遊 7歲大女遇媽媽「差別待遇」？
謝賢混血孫仔罕露正面樣 謝婷婷加拿大一家四口自駕遊 7歲大女遇媽媽「差別待遇」？
影視圈
6小時前
TVB「經典肥佬綠葉」徐廣林罕曝光  變詠春宗師身形大變拳拳有力  本為富二代曾揸巴士
TVB「經典肥佬綠葉」徐廣林罕曝光  變詠春宗師身形大變拳拳有力  本為富二代曾揸巴士
影視圈
7小時前
周星馳《功夫女足》7月11日全國上映 夢幻陣容曝光 劉嘉玲蔡思貝佐藤健有份參演
周星馳《功夫女足》7月11日全國上映 夢幻陣容曝光 劉嘉玲蔡思貝佐藤健有份參演
影視圈
2026-07-06 14:00 HKT
滿分女外傭驚爆雙面生活 偷著男僱主衣服「做一事」 苦主崩潰想炒 老婆竟反常護航？｜Juicy叮
滿分女外傭驚爆雙面生活 偷著男僱主衣服「做一事」 苦主崩潰想炒 老婆竟反常護航？｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-06 16:00 HKT