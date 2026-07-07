特朗普：9月24日前後白宮晤習近平

美國總統特朗普表示，他預計將於9月24日前後在白宮會晤到訪的國家主席習近平，時間與聯合國大會同期。他又稱，預計在之前蓋成大型宴會廳，讓更多人參與，因為「每個人都想見他」。

特朗普6日在一場活動中談到白宮宴會廳興建計畫時，提到習近平可能到訪白宮的日期，並表示習近平可能往訪，也是興建新宴會廳的原因之一。他說說：「例如，習主席將在9月24日前後來這裡，我相信是這個時間。我們需要一個大型宴會廳，可以容納數千人來見他。每個人都想見他。」

特朗普先前曾表示，預計於9月接待習近平，但未曾提出可能的訪問日期。如果習近平屆時造訪華府，行程將與一年一度的聯合國大會同期。

特朗普預定於9月22日在聯合國大會發表演說，通常也會在紐約停留數晚，與其他世界領袖會晤；習近平自2012年就任以來，僅出席聯合國大會一次。