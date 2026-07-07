曼谷驚揭離奇車廂雙屍案 男下身赤裸戴有安全套 女口吐白沫亡

泰國曼谷發生一宗離奇的車廂雙屍命案。一輛停泊在路邊的私家車被發現內藏一對男女屍體，驚動附近居民。當地警方接報到場破窗搜查，赫然發現兩名死者死狀離奇——男死者下半身赤裸且仍套有安全套，女死者則口吐白沫。昨日（4日）正好是女死者的生日，其父母悲痛表示從不認識該名男死者。法醫初步推斷兩人死於呼吸及循環系統衰竭，警方正全面調查其確實死因及兩人關係。

車門反鎖貼滿遮陽板 驚見男子下體赤裸

據泰國媒體Khaosod等報道，曼谷警方聯同鑑識人員及救援人員，日前接報前往曼谷邦維區（Bang Waek）15巷一處路邊，對一輛形跡可疑的私家車進行勘查。由於該車的四個車門均由內部反鎖，救援人員最終需動用工具強行破門。

警方進車後發現，兩名死者當時均呈半躺姿勢。泰媒Khaosod截圖

警方進車後發現，兩名死者當時均呈半躺姿勢。其中27歲的女死者嘴角帶有白沫，而45歲的男死者則下半身赤裸，且身上仍戴有安全套。此外，私家車的前方及側邊車窗均貼上了遮陽板，令外界極難察覺車內動靜。車內未有發現打鬥痕跡，亦無財物損失，惟車內安裝了桶裝液化石油氣（瓦斯）系統。法醫估計兩人遇害時間約為屍體被發現前的8至10小時，初步判定死因為循環系統與呼吸系統衰竭。

附近居民還原事發經過時透露，當日凌晨約3時外出取車時，已發現該私家車停泊在圍牆旁，且引擎一直發動。居民當時曾敲窗示意移車，但車內毫無反應；及至上午約10時，居民見私家車仍停在原處，再度上前察看並呼喊無果，察覺有異下決定報警求助。

女死者外出慶生失聯 警方不排除任何可能

女死者的父母聞訊趕到現場，驚悉噩耗後悲痛欲絕。他們透露案發當天適逢女兒生日，女兒出門前僅稱約了朋友慶祝生日，隨後便失去聯絡。家屬強調，過去從未見過或聽過該名男死者的名字，對兩人的關係毫無頭緒，現時只希望警方能盡快查明真相。

當地警方表示，目前正在調閱現場周邊的閉路電視片段，並加速傳訊目擊者及死者親友，以還原兩人生前的活動軌跡。鑑於死狀及車內設備離奇，警方強調正等待完整的驗屍及毒理學報告，現階段不排除任何致命的可能性。