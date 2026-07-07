日本稀土短缺 三菱拆舊冷氣提取 民眾憂推高冷氣機盜竊案

在中國全面收緊稀土等兩用物項出口管制的背景下，日本家電巨頭三菱電機率先開展從廢棄冷氣機提取稀土的回收項目。全日本新聞網報道指，該項目首先從回收的冷氣室外機拆解出壓縮機並分解，從中提取含有釹等稀土磁鐵，經精煉後重新用於製造。日方測算顯示，此計劃可為冷氣製造提供約35％的再利用稀土替代品。

《環時》：稀土資源恐回流軍用防衛鏈

然而，日本網民對此反應憂慮，認為這反映日本稀土短缺問題遠比政府描述嚴重，已到了「撿垃圾」地步，更擔心此舉或導致冷氣室外機盜竊案頻發。

高市早苗下令於2027年度全面調查及開發海底稀土。路透社

中國早前全面收緊稀土等兩用物項出口管制。路透社

事實上，面對資源匱乏，日本政府近年正雙管齊下試圖解決。日本共同社早前報道，深海探測船「地球」號已在東京都小笠原村南鳥島海域水深約5600米的海底，採掘到含稀土的淤泥。日本首相高市早苗更於內閣綜合海洋政策本部會議上作出指示，將於2027年度全面調查及開發該海域的海底稀土，著眼於未來的商業利用。

不過，針對三菱電機從舊冷氣機「撬稀土」的舉動，中國官媒《環球時報》發表社評警示，若將此視為單純的國際笑話，將低估事件背後的戰略訊號。社評指出，牽頭的三菱電機不僅是民用家電企業，更是日本核心軍工企業，涉足防衛電子、雷達及導彈系統等尖端領域。由於涉嫌協助擴充軍力，三菱旗下八家企業已於上月29日，與其餘12家日本實體一同被中國商務部列入出口管制管控名單。

社評直言，這意味着從民用冷氣中拆出的永磁體稀土資源，極有可能回流至日本的兩用生產鏈條，甚至淪為擴充軍力的防衛原料，性質已完全變味。這宗「資源自救」案例，恰恰印證了中國今年升級對日稀土等兩用物項出口管制的精準性與必要性。中國商務部已明確表明，相關管制的根本目的是制止再軍事化和擁核企圖，維護地區和平，絕非針對日本普通民眾或正常的雙邊民生貿易。

社評強調，日本今天面臨的稀土困局，根源在於右翼勢力誤以為擴充軍備、拉幫結派圍堵中國即可實現「正常國家化」，卻嚴重錯估了中方維護國家主權與發展利益的決心。日本這次準備從舊冷氣機裡撬開「再軍事化」野心的閥門，恰恰暴露了其戰略困境：愈渴望搞軍事擴張，就愈缺乏稀土；而愈走右翼迷思道路，就愈無法獲得正常稀土供應。

社論指，日本最稀缺的從來不是稀土等物質資源，而是正視歷史、堅守和平的戰略清醒，以及回歸民生發展、與周邊國家友好共處的理性認知。