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世界盃2026｜國際足協駁回比利時上訴 美前鋒巴洛根獲准上陣16強「生死戰」

即時國際
更新時間：02:24 2026-07-07 HKT
發佈時間：02:24 2026-07-07 HKT

世界盃16強美比大戰前夕的「紅牌風波」有最新進展。國際足協（FIFA）上訴委員會今日宣佈，正式駁回比利時足協就美國隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）獲准暫緩停賽所提出的上訴，意味着這名美國前鋒將肯定可以於香港時間周二（7日）早上8時舉行的16強賽事中披甲上陣。

比利時揚言賽後追究

國際足協在聲明中指出，駁回上訴的原因是比利時足協「並非該紀律聆訊程序的相關方」，因此在法律層面上並無權限就該項決定提出上訴。

國際足協上訴委員會駁回比利時足協的上訴，意味着巴洛根將肯定可以在16強賽事中披甲上陣。路透社
國際足協上訴委員會駁回比利時足協的上訴，意味着巴洛根將肯定可以在16強賽事中披甲上陣。路透社

對此，比利時足協隨後發表聲明證實，已收到上訴委員會成員簽署的裁決決定，確認其申訴被列為不予受理，維持巴洛根可以上陣的初審判決。不過，比利時足協強調，至今仍未收到國際足協就暫緩停賽理據的任何交代，亦未能獲得由程序開始便一直索取的相關資料。

比利時足協透露，已正式知會美國足協，直指若巴洛根今日被列入裁判的出場名單內，比方將會對其參賽資格提出抗議。此舉意味著比利時方面將保留在賽後採取進一步法律及申訴行動的權利。

這場風波始於美國總統特朗普親自致電國際足協主席恩芬天奴向其施壓，隨後國際足協罕有地宣佈暫緩執行巴洛根在32強領取的紅牌停賽令。美國隊將於香港時間周二（7日）早上8時在西雅圖硬撼比利時，爭奪半準決賽入場券。

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