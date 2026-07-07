世界盃2026｜特朗普承認致電FIFA主席 介入巴洛根紅牌風波：他無犯規

國際足協（FIFA）罕見暫緩執行美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）的停賽處分，讓這名美國前鋒可以在香港時間今日（7日）早上8時舉行的16強「生死戰」中上陣對決比利時，事件引起軒然大波。美國總統特朗普周一（6日）證實，他親自致電國際足協（FIFA）主席恩芬天奴，要求重新審視巴洛根（Folarin Balogun）領紅牌的裁決，並直斥該判罰「極其糟糕」。

國際足協駁回比利時上訴 巴洛根獲准落場16強「生死戰」

香港時間周二（7日）凌晨最新進展，國際足協上訴委員會宣佈，正式駁回比利時足協就巴洛根獲准暫緩停賽所提出的上訴，意味着這名美國前鋒將肯定可以上場。

特朗普稱慢鏡放大犯規「非常不公」

美國隊日前在32強賽事以2比0擊敗波斯尼亞，前鋒巴洛根在比賽第45分鐘為球隊先拔頭籌，惟在第64分鐘因一次被指對波斯尼亞後衛的攔截，經視像助理裁判（VAR）覆核後被直接罰紅牌驅逐。

特朗普在白宮記者會上承認曾介入事件，他表示自己最初並不了解紅牌的後果，當得知巴洛根將因此缺席對比利時的關鍵賽事後，感到「非常不公平」，認為自己必須採取行動。特朗普稱：「我只是要求國際足協進行覆核，我沒說，『你必須這麼做。』」

他又說：「我不認為那是一次犯規，那只是兩名優秀運動員撞在一起。透過慢鏡重播讓事情看起來變得更糟，這非常不公平。」他更質疑當值裁判的背景令人懷疑：「我看了比賽錄像，我是一個熱愛體育的人……那根本不是犯規。那甚至連違例都算不上……這位裁判，如果你查一下他的過往記錄，就會發現他有點可疑。他做出了一個令人難以置信的判罰……」

特朗普順勢讚揚巴洛根：「這個人，巴洛根，是個聰明、強硬的人，而且他的聲望飆升，因為他的工作做得非常出色⋯ ⋯他是我們最好的球員，或者說是我們最好的球員之一，但裁判卻給他紅牌，這是甚麼道理？」

一位美國官員週一告訴美國廣播公司（ABC）新聞網，指特朗普和因恩芬天奴通了電話，想更了解為什麼會出示紅牌以及為什麼會停賽。這位官員說，特朗普被告知上訴程序由一個獨立的委員會負責，而美國政府在上訴程序中提供了補充證據，最終取得了「正確和妥當的結果」。

根據報道，國際足協紀律委員會隨後發表聲明，引述《國際足協紀律準則》第27條，宣佈將巴洛根停賽一場的處分暫緩執行，觀察期為一年。

歐洲足協斥越線 比利時主教練轟「愚人節笑話」

這項決策隨即在球壇掀起軒然大波。16強對手比利時足協對裁決表示震驚並已正式提出上訴。比利時主教練炮轟國際足協的決定有違足球精神，形容簡直是「愚人節笑話」；歐洲足協亦直指此舉「跨越了紅線」。

不過，國際足協周一發表聲明，正式駁回比利時的上訴，原因是比利時足協「並非該紀律聆訊程序的相關方」，因此在法律層面上並無權限就該項決定提出上訴。

對此，比利時足協發表聲明證實，已收到上訴委員會成員簽署的裁決決定；比利時足協已正式知會美國足協，直指若巴洛根今日被列入裁判的出場名單內，比方將會對其參賽資格提出抗議。此舉意味著比利時方面將保留在賽後採取進一步法律及申訴行動的權利。

其後，國際足協主席恩芬天奴亦發表個人聲明，承認收過特朗普的電話。他說：「是的，我經常與美國總統討論世界盃相關事宜，而且我確實接到了特朗普總統的電話。在通話中，我解釋說，國際足總的獨立司法機構正在進行正式的司法程序，該案件將由主管當局在適當時候作出裁決。」

恩芬天奴強調，國際足協紀律委員會是獨立運作，不受外界干預，「我會閱讀紀律委員會公佈的裁決。有時他們的裁決讓我感到驚訝。有時我同意他們的裁決，有時我不同意。但我總是會尊重他們的決定」。

美國隊將於香港時間今日（7日）早上8時，在西雅圖硬撼比利時，力爭自2002年以來首次闖入世界盃半準決賽。美國隊此前曾多次在16強止步，包括2014年正是被比利時淘汰出局。