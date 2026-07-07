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印度男戀38歲情婦 設局誘殺22歲新婚嬌妻雙雙被捕

即時國際
更新時間：00:03 2026-07-07 HKT
發佈時間：00:03 2026-07-07 HKT

印度哈里亞納邦（Haryana）一名新婚3個月的22歲女子突然失蹤，其後被警方發現中槍身亡。調查揭發其丈夫原來早有情婦仍與她結婚，婚後與情婦合謀殺害正宮。兩人犯案後雙雙逃至尼泊爾，約10天後返回案發地點馬內薩爾（Manesar）即被捕。

印媒報道，受害者今年2月才新婚，5月21日突然音訊全無。母親找不到人，詢問女婿也得不到合理答覆，隔天即向警方報案。

警方展開調查，當天就在古爾岡市（Gurugram）馬內薩爾一間出租套房內找到受害者遺體，並且確認死因為槍傷，改列謀殺案處理。

根據調查，受害女子的25歲丈夫安基特（Ankit）與38歲女子拉吉妮（Rajni Devi）秘密交往3年，卻仍與她結婚，還與情婦一起密謀除掉正宮。安基特在2個月前，特地從北方邦購入作案用的手槍，犯罪意圖明確。他將妻子誘騙至情婦租屋處後親手開槍，然後帶着情婦私奔。

他們抵達北阿坎德邦赫里德瓦爾（Haridwar），逃往尼泊爾，直至6月30日返回馬內薩爾便落網。他們目前被法院裁定羈押，警方仍在追查兇器及進行蒐證工作。

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