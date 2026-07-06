俄軍機「熊-F」低空迫近英航母丟聲納浮標 F-35緊急升空攔截

英國國防部6日指出，英國皇家海軍航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）2日在挪威海執行北約任務期間，俄羅斯海上巡邏機「熊-F」（l北約稱Bear F，即「圖-142」）迫近，還在航母附近海域投放大量聲納浮標，英方隨即派出2架F-35戰機升空攔截驅趕。

英國航母「威爾斯親王號」上的F-35B。 路透社

綜合外媒報道，英軍透露在挪威海執行「火冠行動」（Operation Firecrest）期間，航艦打擊群遭俄羅斯「熊-F」反覆迫近。該巡邏機以低空且過近的距離掠過，並在航母附近投下大量聲納浮標，這是一種可在水下偵測、追蹤潛艦與其他水下載具的監聽裝置。

英國航母「威爾斯親王號」上的F-35B。 路透社

俄機無視呼叫遭強制驅離

英國直指，俄方此舉「危險且不專業」，當下英軍曾嘗試以國際通用頻道呼叫俄機，但對方並未回應，遂派遣F-35戰機伴飛，直至這架「熊-F」離開該區域。

英軍F-35B追截放聲吶浮標的俄軍機。 路透社

威爾斯親王號目前在北約指揮體系下部署於冰島附近海域，艦上搭載約1500名英國官兵，編隊包含45型驅逐艦「鄧肯號」（HMS Duncan）、F-35戰機及直升機等，是首艘以F-35執行北約防空任務的歐洲航艦。此次任務也是英國首次接掌北約特種部隊快速部署指揮權，據國防部形容，該部隊是北約反應部隊「先鋒」，可在數日內部署至全球任何地點。