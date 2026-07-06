趕絕太空卡｜南韓辦手機號新增「刷臉」等多重身分驗證 首日執行混亂
更新時間：22:38 2026-07-06 HKT
發佈時間：22:38 2026-07-06 HKT
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南韓7月6日推出辦理手機新制度，申辦新門號或帶號碼轉台時，除了要出示身分證，將追加人臉辨識等多重身分驗證的要求，否則將無法成功開通。這項政策由科學技術情報通信部主導，旨在改善日益猖獗的「太空卡」與電話詐騙問題。
周一起南韓3大電信商及虛擬電信業者，旗下所有實體門市與線上管道，都要對新用戶增加額外驗證。申請人可以下方法3選1：
現場「刷臉」進行人臉辨識；
- 使用行政安全部核發的行動數位身分證；
- 出示當日申辦的戶籍謄本。
- 單純換機而不涉及門號轉移則無此要求。
綜合韓媒報道，新制首日執行情解況混亂，首爾新道林一間通訊行透露，身分驗證系統狂出錯誤訊息，用戶要以手機掃描QR碼接駁行動身分證APP，或使用實名認證應用程式PASS完成臉部辨識。SK電信與LG U+也尚未完成後端系統串接。若是遺失手機或損壞用不到的民眾，到底怎樣完成實名認證，當局目前尚無明確指引。
南韓政府坦承，政策上路初期需時適應，後續將引入更多元的認證方式，並預計今年下半年完成戶籍謄本即時查驗系統的法規與技術整備。
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