Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韓光州刺殺女高中生案 疑犯「警監爸爸」滅證、隊長拖延調查被捕

即時國際
更新時間：19:27 2026-07-06 HKT
發佈時間：19:27 2026-07-06 HKT

南韓光州今年5月發生一震驚社會的17歲女高中生遭殘忍殺害，疑犯張允基（23歲）隨後落網，案情已令人譁然。如今此事還牽出案外案，疑犯父親被指是現職警察，利用職務之便替兒子銷滅證據；刑警隊長更涉嫌洩漏調查進度、拖案辦案等，周一被捕。

涉案疑犯張允基今年5月5日落網。因案情嚴重，14日起公開姓名、長相等個人資料，同日送檢時毫不閃縮，反而眼神凌厲凝視記者團，全程只說了句對不起，毫無悔意的表現引發網民熱議。

相關新聞：光州刺殺女高中生疑犯身分公開 送檢沒閃縮凝視記者團10秒

光州刺殺女高中生疑犯身分公開：張允基（장윤기，音譯），23歲。光州地方警察廳
光州刺殺女高中生疑犯身分公開：張允基（장윤기，音譯），23歲。光州地方警察廳

綜合韓媒報道，由於張嫌被捕後態度極其消極、拒絕配合，辦案人員理應全力搜集證據。然而，負責此案的調查小組，在車內發現了索帶、在疑犯張允基家中找到損壞的真人娃娃等關鍵證據，竟沒有記錄，甚至是由調查小組將疑犯租屋處的地址和大門密碼，告知其任職警監的父親，由張警監前往兒子住處親自毀滅證據，將毀損的擬真充氣娃娃拆解後丟棄，並處理多台手機。

察同袍助疑犯父滅證

此外，負責此案的刑警隊長，被指控與張姓警監多次通話透露辦案進度，在收到DNA鑑定結果後，更拖延長達6個星期才移交檢方，嚴重影響辦案時效。這名刑警隊長已於周一被捕。 

網民熱議張允基（音譯）眼神凌厲直視記者。 X截圖
網民熱議張允基（音譯）眼神凌厲直視記者。 X截圖

警察廳國家偵查本部長洪錫基在記者會中，對此表示「有口無言」。特別調查組已曾派警察廳重案調查科6名調查員，調查結果將不經光州警察廳的指揮系統，直接上報國家調查本部。然而，南韓有「親屬湮滅證據免罰」的規定，疑犯的警監父親不會被追究刑責。

據指張允基殺害女高中生前，曾軟禁性侵女同事 13 個小時，這位女同事驚險逃出後因為太害怕，簡單報警後急急搬屋。張允基買刀計劃再犯案，徘徊近30 小時沒找到女同事，結果深夜看中女高中生李彩媛，尾隨15分鐘後抓去姦殺。

最Hit
鄭秀文啟德演唱會周五開鑼突然告吹 主辦方宣布《You and Mi》三場演出變免費答謝會
01:19
鄭秀文啟德演唱會周五開鑼突然告吹 主辦方宣布《You and Mi》三場演出變免費答謝會
影視圈
4小時前
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約｜Juicy叮
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
成功舉報濫用公屋收$3000！網民分享房署信慶祝引熱議 小心後續1事「唔安寧」...?
成功舉報濫用公屋收$3000獎勵！網民分享房署信慶祝引熱議 小心後續1事「唔安寧」...?
生活百科
8小時前
IB放榜2026｜全港至少誕63狀元 英基佔27人 維多利亞聖士提反狀元人數創新高（持續更新）
00:49
IB放榜2026｜全港至少誕63狀元 英基佔27人 維多利亞聖士提反狀元人數創新高（持續更新）
教育新聞
5小時前
中年好聲音4｜可嵐出局剖析犯眾憎3大原因 網民喜氣洋洋：唔使再捱 曾遭家暴打7份工養子
中年好聲音4｜可嵐出局剖析犯眾憎3大原因 網民喜氣洋洋：唔使再捱 曾遭家暴打7份工養子
影視圈
7小時前
鄭秀文為啟德演唱會2026延期致歉認感震驚：最大嘅硬件Sammi仲喺度 改辦答謝會補償歌迷
鄭秀文為啟德演唱會2026延期致歉認感震驚：最大嘅硬件Sammi仲喺度 改辦答謝會補償歌迷
影視圈
4小時前
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
生活百科
2026-07-05 10:01 HKT
世界盃2026│美斯、麥巴比、夏蘭特同入7球金靴爭崩頭 數目相同點樣分高下？
世界盃2026│美斯、麥巴比、夏蘭特同入7球金靴爭崩頭 數目相同點樣分高下？
足球世界
4小時前
周星馳《功夫女足》7月11日全國上映 夢幻陣容曝光 劉嘉玲蔡思貝佐藤健有份參演
周星馳《功夫女足》7月11日全國上映 夢幻陣容曝光 劉嘉玲蔡思貝佐藤健有份參演
影視圈
6小時前
滿分女外傭驚爆雙面生活 偷著男僱主衣服「做一事」 苦主崩潰想炒 老婆竟反常護航？｜Juicy叮
滿分女外傭驚爆雙面生活 偷著男僱主衣服「做一事」 苦主崩潰想炒 老婆竟反常護航？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前