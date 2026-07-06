南韓光州刺殺女高中生案 疑犯「警監爸爸」滅證、隊長拖延調查被捕

南韓光州今年5月發生一震驚社會的17歲女高中生遭殘忍殺害，疑犯張允基（23歲）隨後落網，案情已令人譁然。如今此事還牽出案外案，疑犯父親被指是現職警察，利用職務之便替兒子銷滅證據；刑警隊長更涉嫌洩漏調查進度、拖案辦案等，周一被捕。

涉案疑犯張允基今年5月5日落網。因案情嚴重，14日起公開姓名、長相等個人資料，同日送檢時毫不閃縮，反而眼神凌厲凝視記者團，全程只說了句對不起，毫無悔意的表現引發網民熱議。

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光州刺殺女高中生疑犯身分公開：張允基（장윤기，音譯），23歲。光州地方警察廳

綜合韓媒報道，由於張嫌被捕後態度極其消極、拒絕配合，辦案人員理應全力搜集證據。然而，負責此案的調查小組，在車內發現了索帶、在疑犯張允基家中找到損壞的真人娃娃等關鍵證據，竟沒有記錄，甚至是由調查小組將疑犯租屋處的地址和大門密碼，告知其任職警監的父親，由張警監前往兒子住處親自毀滅證據，將毀損的擬真充氣娃娃拆解後丟棄，並處理多台手機。

警 察同袍助疑犯父滅證

此外，負責此案的刑警隊長，被指控與張姓警監多次通話透露辦案進度，在收到DNA鑑定結果後，更拖延長達6個星期才移交檢方，嚴重影響辦案時效。這名刑警隊長已於周一被捕。

網民熱議張允基（音譯）眼神凌厲直視記者。 X截圖

警察廳國家偵查本部長洪錫基在記者會中，對此表示「有口無言」。特別調查組已曾派警察廳重案調查科6名調查員，調查結果將不經光州警察廳的指揮系統，直接上報國家調查本部。然而，南韓有「親屬湮滅證據免罰」的規定，疑犯的警監父親不會被追究刑責。

據指張允基殺害女高中生前，曾軟禁性侵女同事 13 個小時，這位女同事驚險逃出後因為太害怕，簡單報警後急急搬屋。張允基買刀計劃再犯案，徘徊近30 小時沒找到女同事，結果深夜看中女高中生李彩媛，尾隨15分鐘後抓去姦殺。