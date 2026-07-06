斯里蘭卡尼甘布監獄暴動至少25死 100多人受傷

斯里蘭卡關押近萬名囚犯的尼甘布監獄（Negombo prison）爆發衝突，造成至少25人死亡，另有100多人受傷﹐是當地5年多以來最嚴重的監獄暴動。其中5名死者是獄警。

警方稱，監獄內兩夥販毒集團的囚犯，在周日下午1時左右發生衝突，晚上一度平息，到了周一早上再次爆發暴力事件。

傷者被緊急送往首都科倫坡以北的尼甘布醫院。院長加姆拉斯（Pushpa Gamlath）表示，該院接收19具遺體，另有100多名受傷的囚犯和獄警也被收容入院。

加姆拉斯接受法新社電話訪問時說：「有些傷者身上有槍傷。」當地居民也說聽到了槍聲。

當局部署了無人機監控局勢，警方調派特種部隊，但未有部署到監獄內。據報當局嘗試將部分囚犯從尼甘布監獄轉移到其他監獄，以緩和局勢。

2020年12月，斯里蘭卡另一所監獄在新冠疫情高峰期發生騷亂，造成11名囚犯死亡，117人受傷，促使政府從過度擁擠的監獄釋放了數百名囚犯。

官方數據顯示，截至周日，斯里蘭卡各地監獄共關押了41,250名囚犯，約為核定容量的4倍。