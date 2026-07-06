菲副總統莎拉彈劾案參議院開審 考驗政治信任度

菲律賓副總統莎拉·杜特爾特的彈劾審判周一展開，結果將影響2028年菲律賓總統大選的走向，並加深兩個歷史悠久的政治家族之間的裂痕。參議院已批准審判期限最長為92天，但目前未知實際需要審理多久。

這是莎拉第二次被彈劾，主要指控包括貪腐、密謀刺殺總統小馬可斯、參與法外處決以及煽動叛亂和社會騷亂等。莎拉本人無需出席今天的審判，預料她不會現身。

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菲律賓副總統莎拉（Sara Duterte）。 美聯社

參議院議長加查利安（Sherwin Gatchalian）在開幕致辭中，呼籲同僚們秉持公正審判的原則，他說審判將「秉持誠信、秩序和尊重正當程序」進行。他也表示，他將確保普通菲律賓民眾能夠理解審判過程。

彈劾案審判將由眾議院議員擔任檢察官的角色，由全部24名參議院議員擔當法官，定罪將需要三分之二（16票）多數票通過。參議院已批准審判期限最長為92天，24人當中，有21人出席了今天的開庭。

菲律賓副總統莎拉是前總統杜特爾特的女兒。圖為莎拉訪問日本。 路透社

當地ABS-CBN電視台記者在X網站上發布影片，顯示有示威者在距離參議院大樓不遠的馬尼拉電影中心附近，與警方發生了「小規模衝突」。該台報道引述一名地區警長表示，這場短暫衝突是由於「誤會」造成。

菲律賓總統小馬可斯是馬可斯家族後人，而莎拉是上一任總統杜特爾特的長女。兩大家族在在2022年大選合作取得大勝，由小馬可斯擔任總統，莎拉則任副總統，然而雙方追求的政治議程有分歧，內政外交難合作甚至經常公開對罵。

路透社指出，今次裁決不僅將決定莎拉能否競選總統，還將考驗大眾對這個東南亞國家機構和政治人物的信任度。分析家表示，關鍵在於民眾認為判決結果可信，還是僅僅出於黨派利益。