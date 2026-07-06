伊波拉病毒｜民主剛果疫情嚴竣 特許瑞德西韋／MBP134人體試驗測療效

伊波拉疫情重創非洲民主剛果，由於這次流行的病毒株較罕見，未有核准疫苗也無特效療法，防疫工作陷入重重困難。來自多個國際醫療機構的研究團隊，決定啟動一項臨床試驗，評估兩種潛在療法的效果，期望為伊波拉治療帶來突破。

邦迪布焦型未有疫苗

美聯社報道，今次疫情由邦迪布焦病毒（Bundibugyo virus）引起，屬於伊波拉病毒的一種，但比起過去造成多次大型疫情的薩伊伊波拉病毒（Zaire ebolavirus）較罕見。

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位於疫情重災區布尼亞（Bunia）的福音醫療中心（Evangelical Medical Center），於7月初正式展開臨床試驗。這項研究由WHO支持，合作單位包括剛果國家生物醫學研究所（INRB）、英國牛津大學、比利時安特衛普熱帶醫學研究所及多個國際醫療機構。目前已招募到首位受試者。

瑞德西韋、MBP134單獨或混用

研究將評估抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）、實驗性單株抗體療法MBP134，以及兩者合併使用，是否能提高感染邦迪布焦病毒患者的存活率。WHO研究顧問穆爾蒂（Vasee Moorthy）表示，每位受試者接受治療後都將持續追蹤28天，以評估療效。

研究人員指出，即使新療法證實有效，及早發現病例、隔離治療及追蹤密切接觸者，仍將是控制伊波拉疫情最重要的防疫措施。

據世衛組織統計，目前剛果疫情已造成超過1,400人確診、438人死亡。