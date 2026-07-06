美國男子冰毒溝搖頭丸 當街自插逾20刀「切陰莖」失血亡

美國加州洛杉磯一名31歲男子陳屍市中心街上﹐身上有自插20多刀的痕迹，甚至把生殖器切斷。《紐約郵報》引述最新調查結果報道，死者體內毒品劑量足以致命，而死因是失血過多。

3月7日凌晨，一名7-11保安目睹非裔男子倒地後報警。警員到場發現男子躺在血泊中，衣物散落四周，經指紋證實是31歲的薩瑟蘭（Ryan Dexter Sutherland）。

法醫報告顯示，薩瑟蘭的死於因是自殺，頸、胸、手腕、前臂及生殖器部位多處「銳器傷」。 洛杉磯縣法醫辦公室

法醫報告，薩瑟蘭體內驗出極高濃度的冰毒及搖頭丸，其中冰毒濃度高達每毫升1.9微克，安非他命每毫升0.24微克，已達到足以致命的劑量。

然而，薩瑟蘭死因不是服藥過量，而是因為失血過多。他用一把刀刃約5厘米的折疊刀，割傷自己頸、胸、上腹、右手腕及前臂、生殖器等多處，其中下體傷口導致睪丸外露及陰莖「脫套傷」（degloving），且頸靜脈、氣管、右臂動靜脈皆受傷。

死者姑姑向警方表示，薩瑟蘭患有注意力不足過動症（ADHD），過去沒有自殺傾向，但長期吸毒，曾接受戒毒治療。醫學研究指出，吸食冰毒者的自殺風險顯着高於一般人。