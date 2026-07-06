Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳洲昆士蘭海灘3日連冒6神秘球狀物一度封灘 當局疑為太空垃圾

即時國際
更新時間：14:59 2026-07-06 HKT
發佈時間：14:59 2026-07-06 HKT

澳洲昆士蘭州（Queensland）西北部一座海灘近日驚現異象。自上周五（7月3日）起的3天內，當地海灘接連發現了6個不明球狀物體。由於擔心物體含有劇毒或具危險性，當地警方一度引用《公共安全保護法》緊急封鎖海灘，並要求附近居民撤離。澳洲國家緊急事務管理局隨後表示，這些神秘球體疑似是火箭發射後掉落的「太空垃圾」。

相關新聞：有片｜英國夜空驚現神秘藍白螺旋光團  疑與SpaceX火箭釋放燃料有關

附近居民須暫時撤離

澳洲昆士蘭州接連發現6個不明球狀物體。Queensland Fire Department
澳洲昆士蘭州接連發現6個不明球狀物體。Queensland Fire Department
澳洲昆士蘭州接連發現6個不明球狀物體。Queensland Fire Department
澳洲昆士蘭州接連發現6個不明球狀物體。Queensland Fire Department
澳洲昆士蘭州接連發現6個不明球狀物體。Queensland Fire Department
澳洲昆士蘭州接連發現6個不明球狀物體。Queensland Fire Department

根據澳洲廣播公司ABC報道，昆士蘭消防局（QFD）與警察局於3日接獲市民報案，指鄰近英罕鎮（Ingham）的佛瑞斯特海灘（Forrest Beach）發現不明物體。消防局發言人隨後證實，當局在海灘上發現了多件危險物品，多個專業科學團隊及消防人員隨即漏夜採取行動，將其中3件物體妥善放入危險物品儲存桶內。

因應潛在風險，當局在測試期間將物體周圍50米範圍列為禁區，並一度指示方圓500米內的居民撤離家園。有當地居民透露，當晚一直聽到直升機與無人機在海灘上空盤旋。

隨後於上周六（4日）下午及周日（5日），當局又相繼發現了第4、第5及第6個不明物體，相關物件已全數被移送至危險物品儲存桶內，海灘目前亦已解除封鎖。

澳洲國家緊急事務管理局指出，這些被沖上岸的球狀物體，高度懷疑是火箭發射後產生的「太空碎片」（space debris）。目前，澳洲太空總署（Australian Space Agency）正與全球多個太空事務機構合作，全力追查這些神秘球體的真正來源。
 

最Hit
IB放榜2026｜聖保羅男女誕６狀元 維多利亞聖士提反狀元人數創新高
00:49
IB放榜2026｜全港至少誕63狀元 英基佔27人 維多利亞聖士提反狀元人數創新高（持續更新）
教育新聞
36分鐘前
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
生活百科
2026-07-05 10:01 HKT
都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試
都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試
生活百科
2026-07-04 15:30 HKT
01:32
大埔公路奪命車禍│死者愛錫家人 身兼數職養家 胞姊：佢係好好嘅弟弟
突發
6小時前
世界盃2026｜英格蘭3:2淘汰墨西哥入8強 86世盃傷心地阿茲特克球場成功復仇
世界盃2026｜英格蘭3:2淘汰墨西哥入8強 86世盃傷心地阿茲特克球場成功復仇
足球世界
4小時前
成功舉報濫用公屋收$3000！網民分享房署信慶祝引熱議 小心後續1事「唔安寧」...?
成功舉報濫用公屋收$3000獎勵！網民分享房署信慶祝引熱議 小心後續1事「唔安寧」...?
生活百科
3小時前
世界盃2026｜巴西出局尼馬淚崩 宣佈退出國家隊結束國際賽生涯
世界盃2026｜巴西出局尼馬淚崩 宣佈退出國家隊結束國際賽生涯
足球世界
5小時前
隨父母移英4年呻融入唔到 女學生兩頭唔到岸陷身份危機 埋港人堆生罪惡感｜Juicy叮
隨父母移英4年呻融入唔到 女學生兩頭唔到岸陷身份危機 埋港人堆生罪惡感｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
曾淵滄分享下半年收息布局 加入中資電訊股及國泰 看好穩定幣主題吼兩隻股｜百萬倉
曾淵滄分享下半年收息布局 加入中資電訊股及國泰 看好穩定幣主題吼兩隻股｜百萬倉
投資理財
9小時前
黃埔男遭兩女「問路黨」夾攻搶手機過數 事主報警崩潰怒吼：「好心畀人當狗咁Ｘ！」｜Juicy叮
黃埔男遭兩女「問路黨」夾攻搶手機過數掀熱議 事主報警崩潰怒吼：「好心畀人當狗咁Ｘ！」｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-05 13:14 HKT