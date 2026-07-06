澳洲昆士蘭海灘3日連冒6神秘球狀物一度封灘 當局疑為太空垃圾

澳洲昆士蘭州（Queensland）西北部一座海灘近日驚現異象。自上周五（7月3日）起的3天內，當地海灘接連發現了6個不明球狀物體。由於擔心物體含有劇毒或具危險性，當地警方一度引用《公共安全保護法》緊急封鎖海灘，並要求附近居民撤離。澳洲國家緊急事務管理局隨後表示，這些神秘球體疑似是火箭發射後掉落的「太空垃圾」。

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附近居民須暫時撤離

澳洲昆士蘭州接連發現6個不明球狀物體。Queensland Fire Department

澳洲昆士蘭州接連發現6個不明球狀物體。Queensland Fire Department

澳洲昆士蘭州接連發現6個不明球狀物體。Queensland Fire Department

根據澳洲廣播公司ABC報道，昆士蘭消防局（QFD）與警察局於3日接獲市民報案，指鄰近英罕鎮（Ingham）的佛瑞斯特海灘（Forrest Beach）發現不明物體。消防局發言人隨後證實，當局在海灘上發現了多件危險物品，多個專業科學團隊及消防人員隨即漏夜採取行動，將其中3件物體妥善放入危險物品儲存桶內。

因應潛在風險，當局在測試期間將物體周圍50米範圍列為禁區，並一度指示方圓500米內的居民撤離家園。有當地居民透露，當晚一直聽到直升機與無人機在海灘上空盤旋。

隨後於上周六（4日）下午及周日（5日），當局又相繼發現了第4、第5及第6個不明物體，相關物件已全數被移送至危險物品儲存桶內，海灘目前亦已解除封鎖。

澳洲國家緊急事務管理局指出，這些被沖上岸的球狀物體，高度懷疑是火箭發射後產生的「太空碎片」（space debris）。目前，澳洲太空總署（Australian Space Agency）正與全球多個太空事務機構合作，全力追查這些神秘球體的真正來源。

