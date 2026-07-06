惡搞奧巴馬 | 特朗普發布空軍一號塗鴉改圖 顯示奧巴馬夫婦登機前揮手

美國總統特朗普周日在其社交平台Truth Social發布一張改圖，顯示前總統奧巴馬與夫人米歇爾登上被噴上塗鴉的空軍一號前揮手。數月前，特朗普曾在Truth Social轉載一段影片，其中出現奧巴馬與米歇爾被惡意移花接木成「叢林靈長類動物」的畫面，隨即引發朝野兩黨強烈譴責。該影片在受到兩黨強烈反彈後被刪除。

塗鴉曾被用作針對黑人

最新圖片顯示奧巴馬夫婦在舷梯頂端微笑揮手，旁邊是一架淺藍色與白色相間的總統專機，專機上噴有塗鴉，包括民主黨的競選口號「Yes We Can」、「Obama」及「BLM」（「黑人的命也是命」的縮寫）。帖文亦顯示專機上有一句阿拉伯文塗鴉「alhamdulillah」，意為「讚美真主」或「感謝真主」。

使用塗鴉是一種隱晦訊息，旨在提醒人們犯罪與城市衰敗，過去曾被用於針對黑人的種族主義訊息中。

新空軍一號成敏感話題

這次，空軍一號總統專機是一個敏感話題，因為特朗普上周首次乘坐新的空軍一號，這是一架由卡塔爾贈送、價值逾4億美元的改裝波音747-800型客機。特朗普親自審視飛機外觀設計，新機以紅、白、深藍與金色塗裝取代舊空軍一號標誌性的白色與淺藍色配色，整體風格與特朗普私人專機相似。

特朗普多年來一直強烈批評奧巴馬夫婦，並使用煽動性、有時帶有種族主義色彩的言論。這包括散播奧巴馬並非在美國出生的「出生地質疑論」，並曾形容部分非洲及加勒比海國家為「屎坑國家」（shithole countries）。

曾轉發影片 奧巴馬夫婦驚變靈長類

特朗普將奧巴馬夫婦描繪成靈長類動物的轉載影片於二月發布，正值「黑人歷史月」首周。該段62秒的影片主要內容為指控2020年大選投票機存在舞弊，但在影片結尾約60秒處，竟出現兩隻靈長類動物，臉部則被合成奧巴馬夫婦的笑容。由於歷史上將黑人與猿猴聯繫被視為極其嚴重的種族主義隱喻，貼文一出，立即遭到民權領袖及多名政界重量級人物口誅筆伐。

該影片在民權領袖及共和黨參議員廣泛批評後被移除。然而，特朗普拒絕道歉，白宮則解釋是一名職員「錯誤發布」，強調特朗普本人在貼文發布前並未看過該影片。