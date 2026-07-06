水上飛機墜紐約東河 8人獲救2輕傷

美國紐約市東河（East River）周日（5日）有1架水上飛機在降落水上機場時發生意外，飛機墜入河中。紐約市消防局與警方迅速展開救援，機上8人全數獲救，其中2人受輕傷。

紐約消防局當天中午接報，指在曼哈頓東23街（East 23rd Street）和羅斯福大道（Franklin D. Roosevelt Drive）附近碼頭的水域有飛機出事，前往現場後發現1架Kodiak 100水上飛機一側傾斜浮在水面上。

救援人員迅速到場。法新社

水上飛機在紐約東河硬著陸。法新社

1架Kodiak 100水上飛機一側傾斜浮在水面上。美聯社

機上8人全都由消防員在數分鐘內救出。法新社

乘客驚險爬上飛機浮筒

目擊者表示，至少3名乘客爬上飛機浮筒，避開已沉入水中的機翼一側，而飛機機翼則逐漸下沉。

消防局與警方表示，機上包括1名機師、1名機組員及6名乘客，全都由消防人員在數分鐘內救出，其中2人受輕傷，但不願送院治療而是選擇自行處理。

撞浪頭迫降硬著陸

聯邦航空管理局（FAA）表示，飛機在迫降時發生硬著陸，導致連接機翼與機身的支撐桿斷裂，目前正調查事故原因。

這架飛機是從紐約度假勝地漢普頓（Hamptons）出發，原定飛往位於曼哈頓東23街與富蘭克林．羅斯福大道旁的Skyport水上飛機基地。

消防員表示，飛機降落時撞上一個浪頭，導致機身部分翻覆。消防船隨後將飛機拖回碼頭。

目擊者大讚機師重演「薩利機長奇蹟」

目擊者、39歲的赫爾伯特（Marcus Hurlburt）表示，他當時正在東22街附近沿著東河跑步，看見飛機接近降落區時，左側機翼碰觸水面。

他說，機師處置相當出色，成功避免飛機完全翻覆，就像重演了「薩利機長奇蹟」。

赫爾伯特提到的「薩利機長」，是指2009年成功將一架商業客機迫降哈德遜河、救回機上155人的機師薩倫柏格（Chesley B. Sullenberger III）。該事件也改編成電影《薩利機長：迫降奇蹟》（Sully），由湯漢斯主演。

