俄烏戰爭 | 俄導彈無人機再襲基輔釀8死34傷 數千人湧地鐵站避難

俄羅斯周一凌晨對烏克蘭首都基輔發動大規模導彈與無人機攻擊，造成多棟住宅大樓受損，至少8人死亡，34人受傷。在空襲警報期間，基輔傳出超過10次爆炸巨響，數千人湧往地鐵站避難。短短幾小時前，烏克蘭總統澤連斯基才發聲明警告，俄方將對首都發動新一波大規模打擊。這也是俄方不到一周內對基輔及其周邊地區的發動的第二次大規模攻擊，並且在北約峰會前夕發動。

北約峰會前夕施襲 基輪傳逾10次大爆炸

當地凌晨1時40分、2時10分及3時15分接連傳出多次爆炸。烏克蘭空軍警告，有數十枚導彈正朝基輔方向飛來，數千名市民湧入地鐵站避難。首都西郊索菲伊夫斯卡博爾夏希夫卡一帶傳出停電災情。

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烏克蘭幾乎全境發布防空警報，波蘭空軍也稱已派戰機升空，預防性保衛本國領空。基輔市軍事管理局局長特卡琴科在Telegram發文稱，俄軍正在向基輔發射彈道導彈，提醒市民躲避。

住宅大樓遇襲 有居民受困瓦礫

基輔市市長克利奇科其後在社交媒體發文稱，戈洛謝耶夫斯基區的非住宅建築和一倉庫遇襲起火，波多利斯基區一棟住宅大樓遭襲擊，局部倒塌。

在達爾尼察區，數棟多層建築物受損，有居民被瓦礫壓住。當局表示，基輔有7人死亡，首都西北方的布查區有1人喪生，基輔及其周邊地區至少有34人受傷。

俄軍上周攻擊已釀31死

俄方今次攻擊涉及彈道導彈、巡航導彈以及無人機。爆炸聲在基輔中迴盪，市民紛紛躲進地鐵站避難。

澤連斯基數小時前已警告俄羅斯將再次大規模攻擊基輔。在上周，俄羅斯的攻擊已造成基輔至少31人死亡。

澤連斯基將晤特朗普

今次攻擊在北約土耳其峰會前夕發生，澤連斯基預計周三（8日）在峰會場邊與美國總統特朗普會面。就在峰會前夕，特朗普剛與俄羅斯總統普京進行近90分鐘通話，據克里姆林宮方面透露，特朗普在通話中表達協助終戰的意願。

與此同時，烏克蘭近數周也加強對俄國境內發動遠程無人機攻擊，鎖定能源設施及軍事目標。

被俄羅斯吞併的克里米亞塞瓦斯托波爾行政首長拉茲沃扎耶夫周日表示，烏克蘭襲擊塞瓦斯托波爾附近能源設施，導致當地一度停電。