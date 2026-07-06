遊日注意 | 東京住宿稅改抽房價3% 民宿也納入 未達1.3萬日圓免付

日本東京都宣布自2027年4月1日起調整住宿稅制度，從現行每人每晚固定收取100或200日圓，改為依住宿費的3%計算，適用於東京都內的酒店、旅館、簡易旅館及民宿。新制實施後，每人每晚住宿費未滿1.3萬日圓（約628港元）者可免繳。

因應過度觀光問題

東京都表示，隨著國際觀光客大幅增加，亂丟垃圾、交通與景點過度擁擠等問題，令相關行政需求上升，因此重新檢討已實施超過20年的住宿稅制度，希望配合兼顧觀光發展與居民生活的政策。

東京的國際觀光客大幅增加。路透社

東京面對交通與景點過度擁擠等問題。路透社

東京增加住宿稅用於改善觀光環境。日本國家旅遊局

現行制度規定，每人每晚住宿費介乎1萬至1.5萬日圓，收取100日圓（約4.8港元）；住宿費達1.5萬日圓（約725港元）以上，則收取200日圓（約9.6港元）。

計算基準為純住宿價格

新制上路後，為了保障預算有限的小資族與背包客，每人每晚住宿費未滿1.3萬日圓者可免繳；達到1.3萬日圓以上，則一律按住宿費的3%課稅。計算基準為不包含餐費等費用的純住宿價格。

以每晚住宿費2萬日圓為例，住宿稅將從現行200日圓增至600日圓（約29港元）；若房價為5萬日圓（約2415港元），則須繳1500日圓（約72.5港元）。

過去東京住宿稅主要向酒店及旅館住宿者徵收，新制將簡易旅館、特區民宿及依《住宅住宿事業法》營運的民宿一併納入。

3成民宿將達課稅門檻

東京都估計，今次約有3成民宿將達到課稅門檻。

東京都預估，新制度實施後，住宿稅收入每年將達約190億日圓（約9.18億港元），相關收入將用於改善觀光環境、處理觀光對居民生活造成的影響，以及推動多元的疏導措施以緩解市區擁擠，盼在發展觀光與維持在地居民生活質素之間，取得更健康的平衡。