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不怕AI搶飯碗美國年輕人掀技校熱 搶學水喉電工實用手藝傍身

即時國際
更新時間：10:00 2026-07-06 HKT
發佈時間：10:00 2026-07-06 HKT

人工智能（AI）蠶食部分服務業職位之際，過往被視為次一等選擇的美國職業技術學校，近年越來越受年輕人歡迎。電工、水喉技工、焊工、冷氣技師等實用工種，正成為年輕人的就業新熱門。

技校培訓費用遠低於大學

20歲出頭的紐約青年勞倫斯，曾在私立大學就讀3年，後來轉到曼哈頓Apex技術學校讀電工課程。他形容，自己在技校3星期學到的東西，比大學3年還多，並相信電工「永遠有工開」，收入亦可觀。另有學生指，技校整個培訓課程費約1.8萬美元，雖然並不便宜，但仍遠低於美國大學每年逾3.8萬美元的平均費用。

人力資源及薪酬管理公司ADP最近一項全球勞動力調查顯示，在每周多次使用AI的27至39歲僱員中，只有22%相信自己的職位不會被淘汰。

相反，AI熱潮帶動數據中心大規模興建，令電工等技術人才需求上升。美國勞工統計局預測，2024至2034年間，電工職位將增長9%；勞工部資料亦顯示，電工平均薪酬在2015至2025年間急升55%。

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