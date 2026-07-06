尼泊爾國家公園野象闖民居 母子睡夢中遇襲慘死

尼泊爾中南部奇特旺縣上周六（4日）晚發生野象襲擊居民事件，造成一對母子身亡。襲人野象來自奇特旺國家公園，經常闖入民居，多年來已造成25人喪命。當地居民事後示威抗議，要求加強控制殺人野象，保障居民安全。

夫點火圖驅趕釀火警

當地《共和報》周日引述警方消息報道，事發於奇特旺縣巴拉特布爾市臨近奇特旺國家公園的區域，一名女子及其兒子在家中睡覺時，突遭野象襲擊，2人當場身亡。

尼泊爾奇旺國家公園有野象闖民居。wildnepal

尼泊爾奇特旺國家公園。Chitwan National Park

事發時，該女子的丈夫試圖點火驅趕野象，但火勢蔓延至房屋。當地居民和警方隨後將火撲滅，未造成更多人傷亡。

涉事野象累計奪25人命

《坎蒂普爾日報》報道，肇事野象為奇特旺國家公園內一頭名為「杜爾貝」（Dhurbe）的雄性野象。該象近年來多次闖入國家公園周邊民居，破壞房屋和農作物，並襲擊當地居民。連同今次遇難的母子二人，該象多年來已累計造成25人身亡。

事發後，當地居民示威抗議，要求有關方面盡快控制肇事野象，並加強國家公園周邊居民人身安全保障。

居民示威抗議 要求保障安全

奇特旺國家公園、當地政府及相關社區組織隨後進行磋商，並就控制肇事野象、向遇難者家屬提供救助、重建受損房屋等事項達成初步協議。

奇特旺國家公園是尼泊爾知名野生動物保護區，其周邊民居不時發生人象衝突，導致社區居民安全與野生動物保護之間的矛盾長期存在。