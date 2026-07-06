伊朗局勢︱伊朗駐華大使：霍峽將收服務費 友好國家享特殊待遇

伊朗駐中國大使法茲里上周六（7月4日）在北京出席第十四屆世界和平論壇，接受媒體採訪時表示，伊朗計劃對通過霍爾木茲海峽的船隻徵收服務費，但同時保證「友好」國家將得特殊待遇。

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強調並非「過路費」

伊朗與美國達成的停戰諒解備忘錄規定，商船在60天內可免費通過能源要道霍爾木茲海峽，但60天後將採取何種安排目前仍不明朗。法茲里表示，伊朗正與阿曼「協調與合作」，制訂霍峽的新規範。他說，由於霍峽部分水域屬於伊朗領海，「我們勢必會收取服務費」，強調這種費用並非「過路費」。

他說，在美以伊戰爭爆發前，霍峽一直暢通無阻，目前，伊朗也沒有說要收通行費或關稅，而是計劃按照國際通行標準收取服務費，用於保障通航安全、導航以及環境保護等常規開支，此舉與世界上其他水道的做法一致。

他補充道：「我們一定會對那些在困難時刻與我們站在一起的友好國家，給予特殊待遇。」

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在國內，伊朗選在美國建國250周年的7月4日，開始為已故最高領袖哈梅內伊舉行為期6天的大規模葬禮。哈梅內伊其中3個兒子昨日現身德黑蘭大莫薩拉清真寺庭院，在亡父及其他4名罹難親屬靈柩前祈禱悼念。

不過，最高領袖繼任者、哈梅內伊次子穆傑塔巴沒有現身。56歲的穆傑塔巴自3月8日獲任命最高領袖後，尚未公開露面，引發外界揣測其健康狀況。知情人士告訴路透社，穆傑塔巴臉部和腿部在美以襲擊中遭受嚴重傷害。