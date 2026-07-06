美建國250周年｜華府最盛大煙花難掩對立分裂 特朗普吹噓「黃金時代的黎明」

美國建國250周年系列慶祝活動在7月4日(周六)「獨立日」迎來高潮。華盛頓上演打破世界最大規模紀錄的煙花匯演，但盛大璀璨的煙花掩蓋不住慶祝活動中呈現的對立與分裂。特朗普當日再度發表充滿濃厚黨派色彩的演說，並吹噓現在僅是「 美國黃金時代的黎明」。

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這場本可通過回顧歷史來凝聚共識的團結慶典，卻成為美國黨派鬥爭和社會撕裂最直觀的寫照。美國國會曾於10年前成立跨黨派組織「美國建國250周年」，負責規劃全國和地方慶祝活動。但特朗普第二次任總統後，其政府很快推翻這一決定，宣布「自由250」組織為唯一官方籌備機構，而該組織有濃厚的特朗普陣營色彩。民主黨人批評特朗普政府「將國家慶典黨派化」。

被批「將國家慶典黨派化」

慶祝活動也由於黨派因素遭到部分抵制。預定持續半個月的「偉大的美國州博覽會」本是慶祝活動的重頭戲之一，但已有至少11個州表示不會派官方代表參加，其中絕大多數是民主黨人主政的「藍州」。

《紐約時報》評論，這些州的退出進一步表明，慶祝活動已淪為一場支離破碎的黨派鬧劇。路透社與Ipsos集團聯合進行的最新民調顯示，63%的受訪者認為，獨立250周年慶祝活動「過於政治化」。昆尼皮亞克大學民調顯示，61%的受訪者認為美國未能踐行《獨立宣言》中所闡述的理想。

展示六面歷史性珍貴國旗

周六晚7時許，在國家廣場舉行的「向美國致敬」活動因雷電預警不得不清場，特朗普的演講被推遲至11時15分才開始。 他的演講持續約40分鐘，「旗幟」和「致敬」兩個關鍵詞貫穿整場。在他身後，展示六面象徵美國歷史上數個關鍵與艱難時刻的珍貴國旗，分別代表着獨立、內戰、二戰、登月等歷史時刻 ，當中有覆蓋在林肯靈柩上的國旗，也有萊特兄弟首飛時所駕駛飛機上的旗幟。

「從1776年7月4日到2026年7月4日，這是兩個偉大的歷史時刻。」特朗普說：「我們的國家才正要起飛，因為最好的還在後頭。」過往美國總統傳統上會利用獨立紀念日來團結國家，特朗普這場演說卻充滿濃厚黨派政治色彩，針對民主黨左翼再度批評共產主義。

他說：「我們永遠都會屹立不搖，我們絕不讓國家陷落，我們永遠都會是最好的。」他在結尾時感性地說：「這僅僅是美國黃金時代的黎明。」

煙火匯演持續近40分鐘

「向美國致敬」活動最後在盛大璀璨的煙花匯演中落幕，整場煙火匯演持續近40分鐘。主辦單位「自由250」先前指出，預計超過85萬個煙火特效從國家廣場、西波托馬克公園及波托馬克河周邊的10個地點發射，打造在首都各處都可見的壯觀景象。

但環境和醫學專家早已警告稱，這場旨在打破世界最大規模紀錄的煙花表演，將產生高濃度的細顆粒物和煙塵，華盛頓及其周邊地區的空氣品質將變得「非常不健康」。