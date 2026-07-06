美建國250周年｜特朗普被選為「最差」美國人 白人組織遊行喊「奪回美國」

最近有一項民調顯示，特朗普被選為史上最差美國人，儘管在不少共和黨人眼中，他是史上最偉大的美國人。

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民調：林肯為美國史上最偉大人物榜首

這項由民調機構YouGov在建國250周年紀念日前夕進行的民調，旨在評選「最偉大」和「最差」的美國人。特朗普同時出現在兩個榜單上，這顯示他仍是美國最具爭議的人物之一。除特朗普外，奧巴馬是唯一同時出現在兩個榜單的總統。

特朗普名列史上最差美國人的榜首，共有34%的受訪者選擇了他，包括64%的民主黨人、34%的獨立人士和4%的共和黨人。該榜單上遠隨其後的名字依次為已故「富豪淫媒」愛潑斯坦(14%受訪者選擇)、前民主黨總統奧巴馬、連環殺手達默、前民主黨總統拜登等。

在美國史上最偉大人物榜單中，頭5位依次為林肯、華盛頓、馬丁路德金、奧巴馬、特朗普。8%的受訪者選擇特朗普。

「愛國者陣線」抵首都

另外，美國慶祝獨立250周年當日（7月4日），白人民族主義組織「愛國者陣線」（Patriot Front）數百名蒙面成員當日在華盛頓遊行，不時高喊「奪回美國」。該組織當日在社交平台聲稱約400名成員抵達首都，路透社攝影記者也目擊數百名身穿「愛國者陣線」服裝的人在華府乘搭地鐵。

「愛國者陣線」高喊「奪回美國」。美聯社

在多個社交平台流傳的影片可見，該組織成員身穿卡其色長褲、藍色上衣，頭戴帽子、白色面罩和太陽眼鏡，在鼓手帶領下途經國會大廈及聯合車站一帶。他們高舉組織旗幟、邦聯旗及不同版本的國旗，不時高喊「奪回美國」，其後乘地鐵前往華盛頓東北郊的馬里蘭州新卡羅爾頓。

華盛頓大都會警察局發言人表示，警方正監察「愛國者陣線」受憲法第一修正案保障的活動。「愛國者陣線」於2017年維珍尼亞州夏洛茨維爾「團結右翼」集會爆發致命暴力事件後成立，由白人至上組織「美國先鋒」分裂而來。