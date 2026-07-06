法國珠寶博物館失竊 400萬歐羅珍貴首飾被盜

法國東北部下萊茵省的拉利克博物館（Musée Lalique）驚傳失竊案，有20件館藏珠寶被盜，初步估計損失恐高達400萬歐羅（3569萬港元）。拉利克博物館內珍藏超過650件新藝術運動與裝飾藝術時期的璀璨珠寶、香水瓶及玻璃工藝傑作。自2025年10月巴黎羅浮宮失竊案後，拉利克博物館一直受到重點保護，但調查人員認為，現有保安措施仍不足以防範今次盜竊案。

多名蒙面嫌犯逃之夭夭

事發於周日（5日）清晨5時半左右，竊賊在偷竊過程中，一度觸發博物館警報系統，一名最早抵達現場的清潔女工隨後報警。警方接報後迅速趕到現場，發現至少6個展示櫃被砸毀，內裡展品不翼而飛，嫌犯已逃之夭夭。

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館方收藏多件珠寶。自musee-lalique.com

拉利克博物館內珍藏超過650件珠寶及玻璃藝術品。法新社

拉利克博物館於2011年開放。法新社

一名消息人士說：「約20件首飾被盜，損失金額仍在評估中，但可能達到數百萬歐元，或接近400萬歐羅。」

砸毀6展示櫃盜20件首飾

另一名消息人士透露，多名蒙面人撬開一道門，砸碎6個陳列首飾的玻璃展櫃。被盜首飾為水晶製品，不含貴重寶石，也無法熔化。

警方正翻查閉路電視畫面，進一步排查可疑人士。館方表示，受今次盜竊事件影響，博物館未來數日將閉館，以便在確保安全的情況下安排重新開放。

公開資訊顯示，拉利克博物館於2011年開放，主要收藏法國著名玻璃藝術家兼珠寶設計師拉利克（Rene Lalique）所創作的玻璃藝術、珠寶作品。

館藏逾650件珠寶藝術品

博物館展廳面積900平方米，收藏並展出650多件珍貴作品，全面展示拉利克及其繼承者的藝術創作歷程，涵蓋從新藝術運動時期珠寶、裝飾藝術時期玻璃作品到當代水晶藝術品。

法國大東部大區主席勒魯瓦譴責「今次盜竊是對法國文化遺產不可接受的侵犯，遭受侵害的不僅是被盜作品，更是承載我們歷史、工藝傳統和文化的一處標誌性場所」。

而拉利克博物館所在地溫讓-敘爾-莫代爾是一座約1500人的小鎮，位於斯特拉斯堡西北約60公里。



