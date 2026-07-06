Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜美國前鋒巴洛根紅牌暫緩執行 被指曾聯絡FIFA主席 特朗普：伸張正義

即時國際
更新時間：06:46 2026-07-06 HKT
發佈時間：06:46 2026-07-06 HKT

國際足協（FIFA）周日（6日）作出罕見決定，暫緩執行美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）的停賽處分，意味他可於周一世界盃16強對陣比利時時上陣。消息指，美國總統特朗普曾致電國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino），要求覆核有關紅牌判決。

FIFA：暫緩執行停賽處分 一年觀察期

路透社報道，25歲的巴洛根在美國2：0擊敗波斯尼亞一戰攻入個人今屆世界盃第3球，但下半場因踩中對手穆哈雷莫維奇（Tarik Muharemovic）腳踝，經VAR覆核後被直接紅牌驅逐。美國主帥普捷天奴（Mauricio Pochettino）賽後批評，該動作根本不應被判紅牌。

據知情人士透露，特朗普其後致電恩芬天奴，要求國際足協重新檢視有關判決。不過，FIFA並未撤銷紅牌，而是引用《FIFA紀律守則》第27條，暫緩執行一場停賽處分一年。FIFA聲明指，若巴洛根在一年觀察期內再犯下性質及嚴重程度相若的違規，停賽將即時恢復執行，並可另加新處分。

特朗普：FIFA做了正確的事

特朗普其後在Truth Social發文稱：「感謝FIFA做了正確的事，糾正了一宗重大不公義。」白宮亦在社交平台X發文慶祝，寫上「USA-USA-USA」。

美國隊球員表示，他們是在前往操練途中才透過社交媒體得知消息。隊長普列錫（Christian Pulisic）說：「起初還以為是假消息，之後確認是真的，大家都覺得是好消息。」

比利時足總感「震驚」

比利時足總（RBFA）則對FIFA決定表示「震驚」，認為有關決定與現行規則存在矛盾，正研究所有可採取的法律行動。

比利時足總指出，《FIFA紀律守則》第66.4條明確規定，球員領紅牌後須自動停賽一場，而世界盃賽事規程第10.5條亦列明，無論直接紅牌或兩黃一紅，球員均須自動缺席下一場比賽，質疑FIFA今次決定違反自身規例。

據報，今次亦是世界盃歷來極為罕見以暫緩執行停賽方式，讓已領紅牌球員可於下一場賽事上陣的案例之一。

最Hit
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
生活百科
21小時前
世界盃2026｜夏蘭特梅開二度 挪威2：1挫巴西闖8強再創歷史。美聯社
世界盃2026｜夏蘭特梅開二度 挪威2：1挫巴西闖8強再創歷史
足球世界
1小時前
據悉，滬江維多利亞學校共有9名學生取得滿分45分。資料圖片
IB放榜2026｜滬江維多利亞聖士提反 狀元人數均創歷年新高
教育新聞
7小時前
大埔公路奪命車禍│死者愛錫家人 身兼數職養家 胞姊：佢係好好嘅弟弟
突發
9小時前
王賢誌經歷破產巨變 暗示已到加拿大展新生 嘆際遇不似預期：接受也是種勇氣
王賢誌經歷破產巨變 暗示已到加拿大展新生 嘆際遇不似預期：接受也是種勇氣
影視圈
14小時前
第72期六合彩，將於今晚進行新一期攪珠。資料圖片
六合彩︱頭獎$1300萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
10小時前
新疆自駕遊︱一家三口遇山洪 母子落車遭捲走失蹤8天遺體尋獲
新疆自駕遊︱一家三口遇山洪 母子落車遭捲走失蹤8天遺體尋獲
即時中國
8小時前
譚詠麟親解與陳百祥不和傳聞：方向不一樣 揭與曾志偉識於微時屬世交丨一周星星
譚詠麟親解與陳百祥不和傳聞：方向不一樣 揭與曾志偉識於微時屬世交丨一周星星
影視圈
9小時前
大埔公路電單車出彎失控 越線狂撼機動三輪車 21歲鐵騎士傷重身亡
00:34
大埔公路電單車出彎失控 越線狂撼機動三輪車 21歲鐵騎士傷重身亡
突發
11小時前
定存攻略｜港銀下半年推新優惠吸客 定存3個月5.88厘 6個月亦有3.3厘
定存攻略｜港銀下半年推新優惠吸客 定存3個月5.88厘 6個月亦有3.3厘
投資理財
20小時前