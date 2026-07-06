世界盃2026｜美國前鋒巴洛根紅牌暫緩執行 被指曾聯絡FIFA主席 特朗普：伸張正義

國際足協（FIFA）周日（6日）作出罕見決定，暫緩執行美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）的停賽處分，意味他可於周一世界盃16強對陣比利時時上陣。消息指，美國總統特朗普曾致電國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino），要求覆核有關紅牌判決。

FIFA：暫緩執行停賽處分 一年觀察期

路透社報道，25歲的巴洛根在美國2：0擊敗波斯尼亞一戰攻入個人今屆世界盃第3球，但下半場因踩中對手穆哈雷莫維奇（Tarik Muharemovic）腳踝，經VAR覆核後被直接紅牌驅逐。美國主帥普捷天奴（Mauricio Pochettino）賽後批評，該動作根本不應被判紅牌。

據知情人士透露，特朗普其後致電恩芬天奴，要求國際足協重新檢視有關判決。不過，FIFA並未撤銷紅牌，而是引用《FIFA紀律守則》第27條，暫緩執行一場停賽處分一年。FIFA聲明指，若巴洛根在一年觀察期內再犯下性質及嚴重程度相若的違規，停賽將即時恢復執行，並可另加新處分。

特朗普：FIFA做了正確的事

特朗普其後在Truth Social發文稱：「感謝FIFA做了正確的事，糾正了一宗重大不公義。」白宮亦在社交平台X發文慶祝，寫上「USA-USA-USA」。

美國隊球員表示，他們是在前往操練途中才透過社交媒體得知消息。隊長普列錫（Christian Pulisic）說：「起初還以為是假消息，之後確認是真的，大家都覺得是好消息。」

比利時足總感「震驚」

比利時足總（RBFA）則對FIFA決定表示「震驚」，認為有關決定與現行規則存在矛盾，正研究所有可採取的法律行動。

比利時足總指出，《FIFA紀律守則》第66.4條明確規定，球員領紅牌後須自動停賽一場，而世界盃賽事規程第10.5條亦列明，無論直接紅牌或兩黃一紅，球員均須自動缺席下一場比賽，質疑FIFA今次決定違反自身規例。

據報，今次亦是世界盃歷來極為罕見以暫緩執行停賽方式，讓已領紅牌球員可於下一場賽事上陣的案例之一。