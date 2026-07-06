委內瑞拉7.5級地震︱死亡人數增至3342人 中國政府援助首批緊急人道救災物資啟運

委內瑞拉周日（6日）公布地震死傷人數最新數字，死亡人數增至3,342人，另有16,470人受傷，17,345人因災害流離失所、無家可歸。中國政府向委內瑞拉提供的首批緊急人道地震救災援助物資，7月5日晚間從北京首都國際機場啟運。

新華社報道，首批物資重80餘噸，主要包括20台發電機、8套淨水車、200個消毒機、200套太陽能照明設備、1700餘件帳篷和6700餘條毛毯等，由1架民航包機運往內瑞拉首都加拉加斯。其餘批次物資將陸續運送。

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）同日在紀念委內瑞拉獨立215周年活動上，回應外界批評政府救災行動遲緩及不足。她強調，政府在地震發生後已即時部署安全部隊參與救援，並宣布成立新的軍方緊急應變部隊，以加強應對緊急事故及自然災害。

隨着傷亡人數持續增加，當地民眾對政府救災效率的不滿情緒亦不斷升溫，不少人批評當局未能及時向災區提供足夠援助及物資。

委內瑞拉6月24日發生7.5級強烈地震，造成嚴重傷亡及財產損失。地震發生後，中國政府已第一時間向委方提供緊急人道地震救災現匯援助。