Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

委內瑞拉7.5級地震︱死亡人數增至3342人 中國政府援助首批緊急人道救災物資啟運

即時國際
更新時間：01:36 2026-07-06 HKT
發佈時間：01:36 2026-07-06 HKT

委內瑞拉周日（6日）公布地震死傷人數最新數字，死亡人數增至3,342人，另有16,470人受傷，17,345人因災害流離失所、無家可歸。中國政府向委內瑞拉提供的首批緊急人道地震救災援助物資，7月5日晚間從北京首都國際機場啟運。

新華社報道，首批物資重80餘噸，主要包括20台發電機、8套淨水車、200個消毒機、200套太陽能照明設備、1700餘件帳篷和6700餘條毛毯等，由1架民航包機運往內瑞拉首都加拉加斯。其餘批次物資將陸續運送。

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）同日在紀念委內瑞拉獨立215周年活動上，回應外界批評政府救災行動遲緩及不足。她強調，政府在地震發生後已即時部署安全部隊參與救援，並宣布成立新的軍方緊急應變部隊，以加強應對緊急事故及自然災害。

隨着傷亡人數持續增加，當地民眾對政府救災效率的不滿情緒亦不斷升溫，不少人批評當局未能及時向災區提供足夠援助及物資。

委內瑞拉6月24日發生7.5級強烈地震，造成嚴重傷亡及財產損失。地震發生後，中國政府已第一時間向委方提供緊急人道地震救災現匯援助。

最Hit
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
生活百科
21小時前
世界盃2026｜夏蘭特梅開二度 挪威2：1挫巴西闖8強再創歷史。美聯社
世界盃2026｜夏蘭特梅開二度 挪威2：1挫巴西闖8強再創歷史
足球世界
1小時前
據悉，滬江維多利亞學校共有9名學生取得滿分45分。資料圖片
IB放榜2026｜滬江維多利亞聖士提反 狀元人數均創歷年新高
教育新聞
7小時前
大埔公路奪命車禍│死者愛錫家人 身兼數職養家 胞姊：佢係好好嘅弟弟
突發
9小時前
王賢誌經歷破產巨變 暗示已到加拿大展新生 嘆際遇不似預期：接受也是種勇氣
王賢誌經歷破產巨變 暗示已到加拿大展新生 嘆際遇不似預期：接受也是種勇氣
影視圈
14小時前
第72期六合彩，將於今晚進行新一期攪珠。資料圖片
六合彩︱頭獎$1300萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
10小時前
新疆自駕遊︱一家三口遇山洪 母子落車遭捲走失蹤8天遺體尋獲
新疆自駕遊︱一家三口遇山洪 母子落車遭捲走失蹤8天遺體尋獲
即時中國
8小時前
譚詠麟親解與陳百祥不和傳聞：方向不一樣 揭與曾志偉識於微時屬世交丨一周星星
譚詠麟親解與陳百祥不和傳聞：方向不一樣 揭與曾志偉識於微時屬世交丨一周星星
影視圈
9小時前
大埔公路電單車出彎失控 越線狂撼機動三輪車 21歲鐵騎士傷重身亡
00:34
大埔公路電單車出彎失控 越線狂撼機動三輪車 21歲鐵騎士傷重身亡
突發
11小時前
定存攻略｜港銀下半年推新優惠吸客 定存3個月5.88厘 6個月亦有3.3厘
定存攻略｜港銀下半年推新優惠吸客 定存3個月5.88厘 6個月亦有3.3厘
投資理財
20小時前