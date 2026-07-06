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哈梅內伊葬禮｜哈梅內伊三名兒子現身葬禮　穆傑塔巴未露面

即時國際
更新時間：00:47 2026-07-06 HKT
發佈時間：00:47 2026-07-06 HKT

伊朗已故最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的國葬儀式周日（6日）在德黑蘭繼續舉行，其3名兒子穆斯塔法（Mostafa Khamenei）、梅薩姆（Meysam Khamenei）及馬蘇德（Masoud Khamenei）現身葬禮現場，在父親及另外4名遇難家屬靈柩旁祈禱。不過，最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）則繼續未有公開露面。

哈梅內伊兒子靈柩後祈禱

路透社報道，據伊朗國營電視畫面顯示，靈柩安放於德黑蘭伊瑪目霍梅尼大禮拜堂（Imam Khomeini Grand Mosalla）廣場，3名兒子站在靈柩後方參與祈禱儀式。國葬首日，哈梅內伊及其女兒、女婿、媳婦及14個月大孫女共5副靈柩一同停放於玻璃靈柩內供民眾瞻仰。周日再有數以萬計民眾，包括軍人、宗教學生及平民到場悼念，不少人揮舞印有「向美國及以色列復仇」字句的旗幟，亦有人在禮拜堂內集體誦經。

外界關注的穆傑塔巴至今仍未公開露面，官方亦未發布其最新照片。消息人士早前向路透社透露，穆傑塔巴於2月空襲中受傷，面部嚴重受創，一條或雙腿亦受重傷。

一名出席葬禮的年輕女子接受伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim）訪問時表示，她一直希望能見到新任最高領袖現身。「直到祈禱開始前最後一刻，我仍不停跟身邊的人說，希望他本人能來，那是我們唯一的願望。」

伊朗總統及國會議長出席葬禮

周日出席儀式的還包括伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）及國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Ghalibaf）。畫面可見，馬蘇德在誦讀悼詞期間一度落淚，並以象徵支持巴勒斯坦及伊朗革命精神的巴勒斯坦頭巾（Keffiyeh）拭淚。

伊朗地鐵公司表示，自周六晚至周日早上，已有約700萬人次乘搭地鐵前往市中心參與悼念活動。官方未來數日將繼續舉行大型送葬儀式，周一在德黑蘭舉行大型送別活動後，靈柩將依次送往伊朗庫姆（Qom）、伊拉克納傑夫（Najaf）及卡爾巴拉（Karbala），最後於周四返回馬什哈德（Mashhad）安葬。官方預計未來數日將有數百萬人參與送葬，並將提供交通、食宿等安排。

哈梅內伊與多名家屬於今年2月28日美國及以色列對伊朗發動空襲時身亡。其後雙方爆發戰爭，歷時數月，最終達成脆弱停火協議。伊朗政府目前正舉行為期一周的大規模國葬活動，除德黑蘭外，靈柩亦將送往伊拉克多個什葉派聖城，以及伊朗東北部聖城馬什哈德安葬。

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