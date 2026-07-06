美國佛州男子海灘游泳遭雷電擊斃　3人受傷　目擊者：如原子彈爆炸

美國佛羅里達州邁爾斯堡海灘（Fort Myers Beach）周五下午發生雷擊事故，一名男子在海中遭閃電直接擊中身亡，另有3人受傷送院。目擊者形容事發一刻猶如「原子彈爆炸」，場面極度驚悚。

雷擊後兒童跑回度假村 現場陷入混亂

事發於當地下午約3時，當時一批泳客正在泳海灘游泳期間遭到雷擊，其中一名男子被雷電直接擊中後當場死亡，另外3名在附近海域涉水的人亦受傷，並被送往附近醫院治理。當局表示，3名傷者情況穩定。

一名女目擊者憶述，閃電擊中一刻非常刺眼，聲響巨大，「像原子彈爆炸一樣」。有目擊者稱，自己當時看到強光，隨後見到海面被雷電擊中，甚至「像被劈成兩半」。事發後，海灘上有兒童慌忙跑回度假村，並高聲呼叫，現場一度陷入混亂。

她表示，男死者疑與家人同住在當地度假村，對事件感到十分難過。她說，白天曾見過死者的孩子，事發後不少人情緒激動，令她難以釋懷，「原本應該是一次美好的海灘假期，現在一切都變了。」

男子獲救起後曾施行心肺復甦 惟最終不治

當地消防及執法部門表示，遭直接擊中的男子被救起後曾嘗試施行心肺復甦，但救援人員到場時已證實不治。警方其後指出，死者及同行人士原本正前往佛州另一城市，途中停留海灘休息，目前仍未正式確認死者身份，亦未知他是否佛州居民或外地遊客。

當局提醒，佛州及美國東岸部分地區在獨立日假期期間仍可能出現雷暴天氣，民眾在戶外活動前應密切留意天氣警報，若附近有閃電，應立即離開水中並尋找安全地方暫避。警方表示，除事故現場被封鎖調查外，其餘海灘範圍事後仍維持開放。