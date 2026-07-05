Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

H5N1︱澳洲新南威爾士海燕病毒呈陽性 該國累計六宗個案

即時國際
更新時間：20:30 2026-07-05 HKT
發佈時間：20:30 2026-07-05 HKT

澳洲新南威爾士州（New South Wales）確認發現一宗H5N1高致病性禽流感病例。這使該州成為繼維多利亞州和西澳洲之後，澳洲第三個報告相關病例的州份。

《路透社》報道，澳洲當局於星期六（4日）晚間指出，目前全國已在三個州累計確診六宗感染病例。最新的一宗病例是在新州海濱小鎮霍克斯內斯特（Hawks Nest）附近，於一隻野生的巨型海燕身上檢測出該高度致病性病毒。

相關新聞：禽流感｜西澳發現第2宗野鳥感染H5N1 養殖場防疫封鎖

新州農業部長莫里亞蒂（Tara Moriarty）發表聲明證實：「這是新南威爾士州首次確認檢測到H5病毒。」不過她強調，目前「並無證據顯示病毒已在當地的野生動物群體中廣泛傳播，且在新州的商業家禽、圈養鳥類或其他鳥類中均未發現H5禽流感病例」。

莫里亞蒂亦指出「當地的雞肉和雞蛋供應完全未受影響，市民可如常放心購買相關副食品」。她補充表示，州政府已即時啟動應急預案，包括全面加強疫情監測行動，並增派專業人手支援相關家禽產業。

相關新聞：澳洲首宗H5N1禽流感個案 西澳發現染病賊鷗

自禽流感病毒傳入澳洲以來，當局已顯著提升對野生動物及家畜的監測與檢測力度。澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）亦承諾，聯邦政府將竭盡所能，採取一切必要措施遏制病毒的進一步傳播。儘管在過去數年中，H5病毒株已導致全球數以億計的禽類被撲殺，並嚴重擾亂了食品供應鏈及推高民生價格，但目前人類感染該病毒的病例仍屬極為罕見。

最Hit
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
生活百科
11小時前
00:58
超強颱風巴威︱中央氣象台：中心風力達17級 詳解對香港影響 周五六「食下沉」新界或高見38°C
社會
7小時前
大埔公路電單車出彎失控 越線狂撼機動三輪車 21歲鐵騎士傷重身亡
00:34
大埔公路電單車出彎失控 越線狂撼機動三輪車 21歲鐵騎士傷重身亡
突發
1小時前
黃埔男遭兩女「問路黨」夾攻搶手機過數 事主報警崩潰怒吼：「好心畀人當狗咁Ｘ！」｜Juicy叮
黃埔男遭兩女「問路黨」夾攻搶手機過數掀熱議 事主報警崩潰怒吼：「好心畀人當狗咁Ｘ！」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
定存攻略｜港銀下半年推新優惠吸客 定存3個月5.88厘 6個月亦有3.3厘
定存攻略｜港銀下半年推新優惠吸客 定存3個月5.88厘 6個月亦有3.3厘
投資理財
9小時前
尖沙咀海景酒樓大特價！全場點心$7起／茶市7折 網民實試：10碟$150有找
尖沙咀海景酒樓大特價！全場點心$7起／茶市7折 網民實試：10碟$150有找
飲食
2026-07-04 15:06 HKT
雙非兒腦癱案︱涉事醫生薛守智專業失當罪成 被判除牌9個月、不設緩刑 個案拖延逾16年
02:58
雙非兒腦癱案︱涉事醫生薛守智專業失當罪成 被判除牌9個月、不設緩刑 個案拖延逾16年
社會
9小時前
康文署筍工推介！兼職帶位員時薪達$70 中學學歷即可申請 負責驗票/派場刊
康文署筍工推介！兼職帶位員時薪達$70 中學學歷即可申請 負責驗票/派場刊
生活百科
10小時前
入行做保安懶人包｜保安員成筍工大熱？門檻低、最快17小時可考牌！即睇入行須知+5大熱門課程推介
入行做保安懶人包｜保安員成筍工大熱？門檻低、最快17小時可考牌！即睇入行須知+5大熱門課程推介
生活百科
11小時前
73歲盧宛茵三代同堂出鏡 四個孫廚藝勝嫲嫲 兩子罕露面撐阿媽 曾剖白與前主播離婚原因
73歲盧宛茵三代同堂出鏡 四個孫廚藝勝嫲嫲 兩子罕露面撐阿媽 曾剖白與前主播離婚原因
影視圈
11小時前