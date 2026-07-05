H5N1︱澳洲新南威爾士海燕病毒呈陽性 該國累計六宗個案

澳洲新南威爾士州（New South Wales）確認發現一宗H5N1高致病性禽流感病例。這使該州成為繼維多利亞州和西澳洲之後，澳洲第三個報告相關病例的州份。

《路透社》報道，澳洲當局於星期六（4日）晚間指出，目前全國已在三個州累計確診六宗感染病例。最新的一宗病例是在新州海濱小鎮霍克斯內斯特（Hawks Nest）附近，於一隻野生的巨型海燕身上檢測出該高度致病性病毒。

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新州農業部長莫里亞蒂（Tara Moriarty）發表聲明證實：「這是新南威爾士州首次確認檢測到H5病毒。」不過她強調，目前「並無證據顯示病毒已在當地的野生動物群體中廣泛傳播，且在新州的商業家禽、圈養鳥類或其他鳥類中均未發現H5禽流感病例」。

莫里亞蒂亦指出「當地的雞肉和雞蛋供應完全未受影響，市民可如常放心購買相關副食品」。她補充表示，州政府已即時啟動應急預案，包括全面加強疫情監測行動，並增派專業人手支援相關家禽產業。

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自禽流感病毒傳入澳洲以來，當局已顯著提升對野生動物及家畜的監測與檢測力度。澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）亦承諾，聯邦政府將竭盡所能，採取一切必要措施遏制病毒的進一步傳播。儘管在過去數年中，H5病毒株已導致全球數以億計的禽類被撲殺，並嚴重擾亂了食品供應鏈及推高民生價格，但目前人類感染該病毒的病例仍屬極為罕見。