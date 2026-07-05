英國女子印度旅行疑誤食蟲卵 腦部感染現38條寄生蟲

英國一名女子於2007年前往印度旅行期間，疑誤食沾有豬肉絛蟲卵的食物。數年後，她被診斷患罕見的「神經囊蟲病」（Neurocysticercosis），腦部被發現存有多達38條寄生蟲。此後，她經歷劇烈頭痛、癲癇發作及嚴重的精神健康危機，耗費多年時間才逐步恢復正常生活。



英國廣播公司（BBC）報道，現年42歲、來自威爾斯的勞里（Lowri Denman）從事媒體工作。2007年，她前往印度展開為期三個月的旅行。為避免食物中毒，她在旅途中已刻意避免進食肉類。她的主診醫生、傳染病及微生物學顧問醫生Brendan Healy認為，勞里極有可能無意吃下含有微小豬肉絛蟲卵的食物。

遊印3年後排出1米長絛蟲

2010年，勞里在一家餐廳如廁時，赫然發現體內排出一條長約一米的絛蟲。她隨後求醫，糞便檢測結果並未顯示異常，加上當時自覺身體狀況良好，她便未有理會。不到一年後，勞里開始出現嚴重頭痛。2011年，她首度出現癲癇發作。檢查後。醫生告知她腦部存在38條寄生蟲，最終被確診患上神經囊蟲病。



勞里在接受抗寄生蟲藥物及類固醇治療後，健康狀況一度好轉。然而數年後，她於工作期間突然暈倒，掃描結果顯示其腦部寄生蟲周圍出現嚴重的腫脹。她後來出現意識混亂、身體麻木與刺痛感，更因引發嚴重焦慮、偏執及精神病症狀，被迫在神經精神病醫院接受長達六星期的治療。

工作期間突暈倒

經過漫長的康復期，勞里於2022年始正式恢復工作。主診醫生指，勞里的病例極為罕見，曾引起英美多位醫學專家的共同探討。雖然勞里自2017年以來未再出現癲癇發作，但其餘生仍需長期服用抗癲癇藥物。她表示，期望能將這段痛苦經歷轉化為積極力量，提高公眾對神經囊蟲病的認知。

