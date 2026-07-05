世界盃2026︱巴拉圭傳奇門將芝拉華特調侃「法國隊是非洲隊伍」 法國足協主席譴責

2026年美加墨世界盃十六強賽事中，法國隊以1：0擊敗巴拉圭成功晉級八強。然而，賽場外卻引發了一場激烈爭議。巴拉圭傳奇門將芝拉華特（Jose Luis Chilavert）於賽前在社交平台發表針對法國隊的言論，遭到法國足協主席迪亞洛（Philippe Diallo）公開強烈譴責。

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事件的導火線源於法國1998年世界盃冠軍成員、現任球評家杜加里（Christophe Dugarry）在賽前的評論。他當時斷言法國隊將能輕鬆取勝，並批評巴拉圭隊的戰術只剩下防守。

芝拉華特隨後在社交媒體上發文反擊稱：「你說得沒錯。1998年我們面對的是法國隊，而現在巴拉圭即將面對的，卻是一支來自非洲的球隊。」

法國隊核心球員擁非洲血統

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法國足協主席迪亞洛隨即透過社交平台發表聲明予以嚴厲譴責。他指出，芝拉華特的言論帶有明顯的種族歧視意味，嚴重傷害足球運動一直以來所追求的尊重、團結與多元價值。迪亞洛更直言，芝拉華特過去或許曾是一位偉大的門將，但如今卻因這番不當言論令其個人名聲蒙上陰影。



事實上，法國隊近年來的陣容向來具備多元的文化與種族背景。包括隊長麥巴比（Kylian Mbappe）、奧士文尼·迪比利（Ousmane Dembele）及米高·奧利斯（Michael Olise）等多名核心球員，均擁有非洲血統，但他們皆選擇代表法國國家隊披甲上陣。



值得一提的是，在1998年世界盃的十六強賽事中，正是由芝拉華特把守巴拉圭的大門。法國隊最終憑藉加時賽的「黃金入球」，以1：0險勝巴拉圭晉級。

